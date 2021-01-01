الأهلي يطالب بحضور بما لا يقل عن 30 ألف مشجع أمام الهلال

يبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة في التحرك من أجل الترتيب للحضور الجماهيري لمباراة الفريق الأول لكرة القدم الحاسمة ضد الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسيخوض الأهلي مواجهة مصيرية أمام الهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن الأهلي سيطلب من الجهات الأمنية الموافقة على حضور أكبر عدد من الجماهير لهذه المواجهة الحاسمة.
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