الأهلي يطالب بحضور بما لا يقل عن 30 ألف مشجع أمام الهلال



جماهير الأهلي جماهير الأهلي

يبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة في التحرك من أجل الترتيب للحضور الجماهيري لمباراة الفريق الأول لكرة القدم الحاسمة ضد الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وسيخوض الأهلي مواجهة مصيرية أمام الهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن الأهلي سيطلب من الجهات الأمنية الموافقة على حضور أكبر عدد من الجماهير لهذه المواجهة الحاسمة.

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وأضاف أن الأهلي يريد من الآن الحصول على موافقة بما لا يقل عن 30 ألف مشجع أمام الهلال السوداني، وخاصة أن الفريق بات الممثل الوحيد لمصر في البطولة بعد خروج الزمالك من دور المجموعات.وعاد الأمل للأهلي في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعد التعادل الإيجابي الذي حسم لقاء الهلال السوداني وصنداونز بنتيجة 1-1، اليوم السبت.ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة ويليه الهلال السوداني وصيفًا بـ10 نقاط ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وأخيرًا القطن بدون رصيد من النقاط.ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بالجولة الأخيرة بنتيجة 1-0 من أجل العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.