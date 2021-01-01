ماذا تفعل حبوب الفحم للجسم؟

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حبوب الفحم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، فوائد حبوب الفحم للجسم.

من فوائد حبوب الفحم للقولون ما يلي :-
· تتخلص من الغازات وانتفاخ البطن عن طريق امتصاصها للغازات.
· تعالج الإمساك المزمن.
·تعالج مشاكل الهضم، كعسر الهضم، وسوء الهضم الناتج عن تناول الأطعمة الدسمة.
· تخفف التقلصات والتشنجات المرافقة لنشاط القولون.
· تنظف الأمعاء قبل العمليات الجراحية.
· تعالج اضطرابات الأمعاء والقولون. تعالج حالات القولون العصبي.
· تطهر وتلين الأمعاء، مما يساعد على التخلص من الفضلات.
· تقتل الطفيليات الموجودة في الأمعاء، وتتخلص منها عن طريق البراز.
·تنشط البكتيريا النافعة في الأمعاء.

فوائد حبوب الفحم للجسم ما يلي :-
- تخلص الجسم من ترسبات العمليات الاستقلابية عن طريق طردها من الجسم.
-تطرد النيكوتين من الجسم، نتيجة دورها في امتصاصه.

تطهر الكبد من السموم الناتجة عن تناول الكحول.
- تعالج حالات التسمم الغذائي.
- تزيد بياض الأسنان، وذلك عن طريق وضع محتوى كبسولة من الفحم النباتي على فرشاة الأسنان وفركها بها.
-تستخدم كمطهراً للجروح.
- تنظم عملية امتصاص الطعام.
- تعد من الحبوب الأمنة خلال فترة الحمل والإرضاع.
-تخفف أعراض الالتهابات والتشنجات.
- تزيد إفراز العصارة الصفراء ما يساعد على هضم الأطعمة الدسمة.
- تعالج قرحة المعدة.
- تساعد على امتصاص الدهون من الوجبات الدسمة.

المصدر: elbalad

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