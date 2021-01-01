بأسهل الخطوات .. طريقة عمل الفطير المشلتت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت من الأكلات التي يعشق الكير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شائه من الأسواق و المحلات.
قدم الشيف محمد حامد، طريقة عمل الفطير المشلتت فيما يلي…
مقادير الفطير المشلتت
كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة
نصف كيلو زبدة
2ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
طريقة تحضير الفطير المشلتت
في العجان نضع الدقيق والماء ونعجن ثم نضيف الملح والسكر ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نفردها على الرخامة كما وضحنا بالحلقة ثم ندهنها بالزبدة والسمنة "مخلوطين مع بعض" ثم نطبقها طبقات كما وضحنا بالحلقة وندهن الوجه بالزيت ثم ندخل الفطير الفرن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا
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