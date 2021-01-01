بأسهل الخطوات .. طريقة عمل الفطير المشلتت



الفطير المشلتت الفطير المشلتت

الفطير المشلتت من الأكلات التي يعشق الكير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شائه من الأسواق و المحلات.



قدم الشيف محمد حامد، طريقة عمل الفطير المشلتت فيما يلي…



مقادير الفطير المشلتت

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كيلو دقيقنصف كيلو سمنةنصف كيلو زبدة2ملعقة كبيرة سكررشة ملحماء للعجنطريقة تحضير الفطير المشلتتفي العجان نضع الدقيق والماء ونعجن ثم نضيف الملح والسكر ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نفردها على الرخامة كما وضحنا بالحلقة ثم ندهنها بالزبدة والسمنة "مخلوطين مع بعض" ثم نطبقها طبقات كما وضحنا بالحلقة وندهن الوجه بالزيت ثم ندخل الفطير الفرن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا