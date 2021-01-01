خلي بالك .. علامات تحذيرية لتليف الكبد



تليف الكبد تليف الكبد

تليف الكبد هو حالة طبية خطيرة تحدث عندما يكون هناك تلف دائم في أنسجة الكبد، ما يؤدي إلى تندب وضعف وظائف الكبد.



تتميز حالة الكبد المزمنة التي تسمى تليف الكبد، بتلف أنسجة الكبد وتندب تدريجي (تليف).



ويعد الكبد عضوًا حيويًا يعالج العناصر الغذائية ويزيل السموم من الدورة الدموية، من بين العديد من المهام الأخرى، يفقد الكبد قدرته عندما يحل النسيج الندبي محل أنسجة الكبد الجيدة، وفيما يلي خمسة مؤشرات لتليف الكبد:

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اليرقانقال الدكتور فيشال جارج، استشاري أول أمراض الجهاز الهضمي بمستشفيات أبولو، إن من الأعراض المتكررة لتليف الكبد اصفرار الجلد وبياض العين، حيث يتراكم البيليروبين، وهو نفايات ناتجة عن تدمير خلايا الدم الحمراء في الدم، وينتج عنه اصفرار اللون عندما يكون الكبد غير قادر على معالجته.التعب والضعفمع تدهور وظائف الكبد، قد يجد الجسم صعوبة في القيام بمهام التمثيل الغذائي الحاسمة، والتي يمكن أن تسبب التعب والضعف والشعور بالضيق بشكل عام.انتفاخ وألم في البطن (استسقاء)وفقا للدكتور جارج، فإن تليف الكبد قد يسبب تراكم السوائل في البطن، ما يؤدي إلى الانتفاخ والألم في البطن، والاستسقاء هو حالة يمكن أن تضغط على الأعضاء الأخرى وتؤدي إلى الألم.نزيف الجهاز الهضمييمكن أن يتسبب تشمع الكبد في فتح قنوات وريدية غير طبيعية، خاصة في أسفل المريء (دوالي المريء)، ما قد يؤدي إلى قيء الدم أو الدم في البراز، ومع تدهور الكبد يتم إنتاج عدد أقل من بروتينات تخثر الدم، ما يجعل من السهل السيطرة على النزيف داخليًا وخارجيًا.اعتلال الدماغ الكبدييقول الدكتور جارج: "عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السموم (الأمونيا) التي يتم ترشيحها عادةً من الجسم في مجرى الدم، ما يتسبب في حدوث تغيرات عقلية مثل الارتباك ومشاكل الذاكرة".واعتلال الدماغ الكبدي مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل فشل الكبد وسرطان الكبد وحتى الموت، وقد يشمل العلاج معالجة السبب الكامن وراء المرض، وتناول الأدوية للسيطرة على الأعراض والمضاعفات، وفي بعض الحالات، الخضوع لعملية زرع كبد.