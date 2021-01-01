عند الإصابة بعدوى المسالك البولية .. أطعمة يجب تناولها



عدوى المسالك البولية عدوى المسالك البولية

التهابات المسالك البولية (UTIs) هي حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص ، وخاصة النساء، تحدث العدوى عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية وتتكاثر ، مما يسبب أعراضًا مثل الألم أثناء التبول ، وكثرة التبول ، وآلام الحوض.



يقول الدكتور أنكيت كيال ، MBBS ، MS ، MCH (طب المسالك البولية) في Pristyn Care ، "بينما تستخدم المضادات الحيوية بشكل شائع لعلاج عدوى المسالك البولية ، فإن الوقاية هي المفتاح لتجنب العدوى المتكررة، النظام الغذائي الجيد هو أحد الإجراءات الوقائية التي ثبت أنها فعالة ضد عدوى المسالك البولية ".



يعتبر شرب الماء ضروري للحفاظ على الصحة المثلى ، وهو مهم بشكل خاص للوقاية من عدوى المسالك البولية، عندما تشرب الكثير من الماء ، فهذا يساعد على طرد البكتيريا والسموم الضارة التي قد تكون موجودة في المسالك البولية، بالإضافة إلى ذلك يساعد البقاء رطبًا على تخفيف البول ، مما يقلل من تركيز البكتيريا والمواد الأخرى التي يمكن أن تهيج المثانة والإحليل.

من المهم ملاحظة أنه ليست كل السوائل متساوية عندما يتعلق الأمر بالوقاية من عدوى المسالك البولية، في حين أن الماء هو الخيار الأفضل ، فإن السوائل الأخرى مثل القهوة والشاي والصودا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية، هذا لأن هذه المشروبات يمكن أن تهيج المثانة والإحليل ، وبعضها يحتوي على مواد يمكن أن تعزز نمو البكتيريا. لذلك ، من الأفضل التمسك بالماء كمصدر أساسي للترطيب لمنع التهابات المسالك البولية.

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أطعمة يجب تناولها عند المعاناة من التهاب المسالك البوليةتحتوي هذه الأطعمة على عنصر حاسم يساعد في مكافحة البكتيريا ويمنعها من الالتصاق ببطانة المسالك البولية، يدعم التوت البري والتوت الأزرق صحة المسالك البولية ويوفر الحماية من العدوى، تعتبر العصائر طريقة رائعة لاستهلاك الكثير من التوت في نظامك الغذائي، يعد البرتقال والشوكولاتة الداكنة والزبادي بروبيوتيك غير المحلى والطماطم والبروكلي والسبانخ من الأطعمة التي يمكنها إصلاح تلف المسالك البولية، تعتبر عصائر القهوة منزوعة الكافيين أو الرمان أو التوت البري ، بالإضافة إلى الشاي الأسود والأخضر ، من اختيارات المشروبات الحكيمة عند التعامل مع عدوى المسالك البولية.عادات نمط الحياة للشفاء المبكر من التهاب المسالك البولية:بالإضافة إلى مياه الشرب ، هناك تغييرات أخرى في نمط الحياة يمكن أن تساعد في منع التهابات المسالك البولية. على سبيل المثال ، من المهم ممارسة النظافة الجيدة عن طريق المسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام الحمام ، وتجنب الملابس الضيقة ، والتبول قبل النشاط الجنسي وبعده، من المهم أيضًا تجنب المهيجات مثل الصابون القاسي وحمامات الفقاعات ، والتي يمكن أن تسبب تهيجًا والتهابًا في المسالك البولية.يقول الدكتور كيال ، "إذا كان الشخص عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية أو لديه تاريخ من العدوى المتكررة ، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراءات وقائية إضافية مثل تناول البروبيوتيك أو استخدام كريم الإستروجين الموضعي، من المهم العمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لوضع خطة مخصصة للوقاية من عدوى المسالك البولية بناءً على احتياجاتك الفردية وتاريخك الطبي ".في الختام ، تعتبر مياه الشرب طريقة بسيطة وفعالة للوقاية من عدوى المسالك البولية، من خلال الحفاظ على رطوبتك ، يمكنك المساعدة في التخلص من البكتيريا الضارة وتخفيف البول ، مما يقلل من خطر الإصابة بعدوى، في حين أنه من المهم ممارسة النظافة الجيدة وتجنب المهيجات ، يجب أن يكون شرب الكثير من الماء مكونًا رئيسيًا في أي خطة وقائية لعدوى المسالك البولية، إذا كان لديك تاريخ من التهابات المسالك البولية المتكررة أو كنت تعاني من أعراض العدوى ، فمن المهم التماس العناية الطبية لتلقي التشخيص والعلاج المناسبين.