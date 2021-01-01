بخطوات سهلة .. طريقة تخزين البسلة

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تخزين البسلة

تخزين البسلة من الأمور التي تحتاجها كل ربة منزل فهي تساعدها في سهولة الأستخدام عند الحاجة إليها توفر عليها وقت و مجهود أيضا.

وكشفت الشيف سارة عبد السلام، ، طريقة تخزين البسلة فيما يلي….

مقادير تخزين البسلة

2 كيلو بسلة فريش
ليمونة
ملح
بيكنج صودا
ماء مغلي
ماء مثلج

طريقة تحضير تخزين البسلة

ترفع كمية غزيرة من الماء على النار حتى تغلي ثم تضاف عصرة ليمون وملح ورشة من البيكنج صودا ثم توضع البسلة في الماء المغلي وتترك حتى تغلي غلوة واحدة ثم ترفع من الماء المغلي وتوضع في الماء البارد المثلج وتترك حتى تبرد تماماً من أي حرارة ثم تنقل لمصفاة وتترك حتى تتصفى من أي ماء زائد ثم تعبأ في أكياس ثلاجة أو أطباق فريزر وتفرز بمدة صلاحية 6 أشهر

المصدر: elbalad

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