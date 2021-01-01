تؤكد مايكروسوفت أن Bing يعمل على طراز GPT-4 الجديد

عندما أعلنت شركة مايكروسوفت و OpenAI شراكتهما المتجددة في شهر يناير، كشفت الشركتان أيضًا أن متصفح Bing سيصل قريبًا بقدرات البحث المحسّنة بالذكاء الاصطناعي.
لم نكن نعلم في ذلك الوقت أن متصفح Bing قد تم تشغيله خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وهذا لن يكون من خلال طراز GPT-3.5 الحالي الذي كان متطورًا في ذلك الوقت، ولكن من خلال خليفته الأكثر قوة، GPT-4.
تتصور مايكروسوفت أن Bing يعمل كحارس لبقية معلومات الإنترنت، على عكس ما فعلته خدمة America Online المبكرة من قبل AOL.
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