تُطلق جوجل تصميمًا جديدًا لتطبيقاتها المكتبية

أطلقت جوجل اليوم تصميمها الجديد لتطبيقاتها المكتبية التي تتضمن خدمة المستندات Google Docs، والشرائح التقديمية Slides وجداول البيانات Sheets، إضافةً إلى خدمة التخزين السحابي (جوجل درايف) Google Drive. وأصبح بإمكان المستخدمين بدءًا من اليوم ملاحظة التصميم الجديد في خدمات جوجل السحابية، وذلك بعد أن كانت الشركة قد أعلنت عنه في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري.
ويهدف التصميم الجديد إلى تسهيل العثور على أكثر الخيارات أهمية وتحسين إظهارها عبر التعديل على تصميمها وطريقة التفاعل معها.
ويتضمن التصميم الجديد العديد من التحسينات لتجربة المستخدم، مثل واجهة الاستخدام المبسطة في الشريط العلوي للمستندات والجداول والشرائح لمساعدة المستخدمين في العثور بشكلٍ أسرع على الخيارات المستخدمة بشكل متكرر. كما أضافت جوجل تحسينات إلى تصميم قسم التعليقات ضمن المستندات، وعلى الخلفيات والمساطر وخطوط الشبكة.
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