تُطلق جوجل تصميمًا جديدًا لتطبيقاتها المكتبية

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أطلقت جوجل اليوم تصميمها الجديد لتطبيقاتها المكتبية التي تتضمن خدمة المستندات Google Docs، والشرائح التقديمية Slides وجداول البيانات Sheets، إضافةً إلى خدمة التخزين السحابي (جوجل درايف) Google Drive. وأصبح بإمكان المستخدمين بدءًا من اليوم ملاحظة التصميم الجديد في خدمات جوجل السحابية، وذلك بعد أن كانت الشركة قد أعلنت عنه في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري.



ويهدف التصميم الجديد إلى تسهيل العثور على أكثر الخيارات أهمية وتحسين إظهارها عبر التعديل على تصميمها وطريقة التفاعل معها.



ويتضمن التصميم الجديد العديد من التحسينات لتجربة المستخدم، مثل واجهة الاستخدام المبسطة في الشريط العلوي للمستندات والجداول والشرائح لمساعدة المستخدمين في العثور بشكلٍ أسرع على الخيارات المستخدمة بشكل متكرر. كما أضافت جوجل تحسينات إلى تصميم قسم التعليقات ضمن المستندات، وعلى الخلفيات والمساطر وخطوط الشبكة.

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وعدلت الشركة على تصميم Google Drive لعرض الخيارات الرئيسية بشكل مباشر على الملفات لتسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت للمستخدم. ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد العديد من العناصر في وقت واحد وإجراء العمليات بشكل جماعي للمهام المتكررة. كما يضيف التصميم رقائق بحث جديدة تشمل البحث وفق نوع الملف واسم مالكه وتاريخ التعديل الأخير للمساعدة في العثور على الملفات بشكل أسرع.وتتوفر التحسينات الجديدة لجميع مشتركي خدمة Google Workspace للشركات، وعملاء خدمتي G Suite Basic و Business، والمستخدمون من أصحاب حسابات جوجل الشخصية.ويُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن مجموعة من الميزات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي القادمة إلى تطبيقاتها المكتبية. وتتضمن الميزات طرقًا جديدةً لتوليد النصوص، وتلخيصها مع الذكاء الاصطناعي في Google Docs، وذلك على نحو يشبه إلى حد كبير طريقة استخدام روبوت الدردشة ChatGPT.