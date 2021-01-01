وكالة “ناسا” تغير تصميم بدلات رواد الفضاء..لأول مرة منذ 40 عاماً..

كشفت ناسا، الأربعاء، عن بدلتها الفضائية الجديدة باسم “أرتيميس 3” في مركز هيوستن الفضائي، في أول تحديث للبدلة الفضائية منذ 40 عاما.
وعلى عكس البدلات التي تصنعها شركات الفضاء الخاصة، مثل سبيس إكس وفيرجين غالاكتيك، فإن بدلات ناسا لن تقتصر على المركبات الفضائية، بل سيرتديها الرواد على سطح القمر، بالأخص في القطب الجنوبي الذي لم يزره إنسان قط.
وعملت ناسا على تطوير البدلة الفضائية بالتعاون مع شركة “أكسيوم سبيس”، ويغلب السواد البدلة مع رقع من اللون الأزرق الداكن برفقة البرتقالي على الكتفين والكاحلين مع ظهور الحرف “V” على الصدر، في إشارة إلى كلمة “النصر” (victory)، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
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