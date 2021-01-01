تُعلن سامسونج عن مُلحقين لكاميرا هواتف Galaxy S23

أطلقت شركة سامسونج ملحقين جديدين مُعدّين للعمل مع كاميرا هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S23. وقالت سامسونج إن الملحقين مصممان لهواة التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو.
وصممت سامسونج الملحقين للعمل مع غلاف الحماية Gadget Case، المزوّد بمنفذ خاص من الخلف يتيح إمكانية تثبيت وإزالة الملحقات بسهولة.
وهو عبارة عن حامل صغير للكاميرا يتيح تثبيت الهاتف بشكلٍ قابلٍ للتعديل يمكن استخدامه لتثبيت الهاتف بالاتجاهين الأفقي أو العمودي، وهو مزود بثلاثة سيقان يمكن طيّها بشكلٍ مُسطح عند عدم الاستخدام، كما يمكن أن تعمل كمقبض لإمساكه بيدٍ واحدة لتصوير الفيديو. يتوفر حامل Slim Tripod Stand باللون الفضي ويبلغ سعره قرابة 40 دولارًا أمريكيًا.
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