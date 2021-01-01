تُعلن سامسونج عن مُلحقين لكاميرا هواتف Galaxy S23

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صورة الخبر: Galaxy S23
Galaxy S23

أطلقت شركة سامسونج ملحقين جديدين مُعدّين للعمل مع كاميرا هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S23. وقالت سامسونج إن الملحقين مصممان لهواة التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو.

وصممت سامسونج الملحقين للعمل مع غلاف الحماية Gadget Case، المزوّد بمنفذ خاص من الخلف يتيح إمكانية تثبيت وإزالة الملحقات بسهولة.

وهو عبارة عن حامل صغير للكاميرا يتيح تثبيت الهاتف بشكلٍ قابلٍ للتعديل يمكن استخدامه لتثبيت الهاتف بالاتجاهين الأفقي أو العمودي، وهو مزود بثلاثة سيقان يمكن طيّها بشكلٍ مُسطح عند عدم الاستخدام، كما يمكن أن تعمل كمقبض لإمساكه بيدٍ واحدة لتصوير الفيديو. يتوفر حامل Slim Tripod Stand باللون الفضي ويبلغ سعره قرابة 40 دولارًا أمريكيًا.

حامل للكاميرا أصغر حجمًا ويتميز بمُتحكّمٍ آلي يعمل بنظام البلوتوث يُمكن استخدامه لالتقاط الصور من مسافة بعيدة. وهو يسمح كذلك بتثبيت الهاتف بالوضعيتين الأفقية والعمودية. وزودت سامسونج هذا الحامل بإمكانية إمالته نحو الأعلى والأسفل لاختيار الزاوية المثالية للتصوير، أو لإجراء مكالمات الفيديو. وهو مزود كذلك بسيقان قصيرة قابلة لفتحها أو إخفائها في جسم الحامل. يُباع حامل Camera Grip بسعر يبلغ قرابة 45 دولارًا أمريكيًا.

ويُذكر أن غلاف الحماية من سامسونج Gadget Case مُصمم للاستخدام مع مجموعة مختلفة من الملحقات المتوافقة معه، وقد أطلقت الشركة غلاف الحماية الجديد بالتزامن مع إطلاقها هواتف سلسلة Galaxy S23 بداية الشهر الماضي. وتُعتبر حوامل الكاميرا التي أعلنت عنها سامسونج اليوم أولى مُلحقات Gadget Case التي تكشف عنها الشركة.

المصدر: بوابه المتميز

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