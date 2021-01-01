يتسبب تحديث ويندوز 11 الأخير بمشاكل كبيرة لبعض المستخدمين

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ويندوز 11

وأفاد بعض المستخدمين أن أجهزتهم حاولت التحديث والتثبيت ولكنها فشلت. وعلاوة على ذلك، أفاد البعض أن سرعة أجهزتهم قد انخفضت بشكل كبير منذ تثبيت التحديث. في حين قال آخرون إن زمن إقلاع أجهزتهم قد تضاعف بعض التحديث، وإن إزالة التحديث والعودة إلى الإصدار القديم أدى إلى حل جميع المشاكل المذكورة. وأشار البعض إلى ظهور شاشة الخطأ الشهيرة في ويندوز المعروفة باسم (شاشة الموت الزرقاء) The Blue Screen of Death، وذلك في حالات نادرة.

ولم تصدر شركة مايكروسوفت حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن المشاكل المذكورة.

يعد تحديث KB5023706 واحدًا من أكبر التحديثات الثانوية لنظام التشغيل ويندوز 11. ويشمل التحديث العديد من الميزات مثل شريط المهام المحسّن للأجهزة اللوحية، والدعم المحسّن للثيمات وتعديلًا على تصميم شريط المهام ليتضمن شريطًا للبحث، وتحسيناتٍ على مستكشف الملفات File Explorer، وإضافة ميزة الدردشة مع روبوت Bing الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: بوابه المتميز

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