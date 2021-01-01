تكشف تسريبات عن حجم الشاشة في هاتف هواوي Mate X3

تعقد هواوي مؤتمرها القادم في 23 من مارس لكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي Mate X3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن حجم الشاشة في هذا الإصدار.
قدم “Ross Young” المحلل والرئيس التنفيذي لشركة “DSCC” بعض التفاصيل حول إصدار هواوي القادم من الهواتف القابلة للطي Mate X3 والذي ينطلق بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
ولقد أكد Young في التفاصيل الجديدة على أن هاتف X3 يأتي من هواوي هذا العام بحجم 7.85 إنش في الشاشة الداخلية القابلة للطي، وهو حجم أصغر من إصدار الشركة السابق Mate X2 بنسبة 0.15 إنش.
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