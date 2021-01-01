تكشف تسريبات عن حجم الشاشة في هاتف هواوي Mate X3

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صورة الخبر: Mate X3
Mate X3

تعقد هواوي مؤتمرها القادم في 23 من مارس لكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي Mate X3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن حجم الشاشة في هذا الإصدار.

قدم “Ross Young” المحلل والرئيس التنفيذي لشركة “DSCC” بعض التفاصيل حول إصدار هواوي القادم من الهواتف القابلة للطي Mate X3 والذي ينطلق بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ولقد أكد Young في التفاصيل الجديدة على أن هاتف X3 يأتي من هواوي هذا العام بحجم 7.85 إنش في الشاشة الداخلية القابلة للطي، وهو حجم أصغر من إصدار الشركة السابق Mate X2 بنسبة 0.15 إنش.

من جانب أخر تأتي الشاشة في الغطاء الخارجي بنفس الحجم المميز لإصدار الشركة السابق أي 6.45 إنش، كما أكدت التسريبات على أن هاتف Mate X3 سيكون أول إصدار من هواوي يأتي بزجاج فائق النحافة UTG.

أيضاً من المقرر أن تدعم شركة BOE هاتف Mate X3 بلوحات الشاشة هذا العام، ومن المتوقع أن تكشف التسريبات عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي المرتقب في 23 من مارس.

المصدر: بوابه المتميز

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