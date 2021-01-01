جهود لاستنساخ ثور عمره 9 آلاف عام..بمشاركة إماراتية..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشارك مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية في عملية استنساخ ثور قديم يقدر عمره بـ 8 إلى 9 آلاف عام.

وقامت مجموعة من العلماء في الجامعة الروسية على تشريح جثة الثور، التي بقيت مدفونة في الجليد لمدة 8 إلى 9 آلاف عام، وتم العثور عليها في صيف عام 2022 بمنطقة فيرخويانسك في جمهورية ياقوتيا الروسية.

ومن المتوقع أن تسمح نتائج الدراسة التي يجريها مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية بتلقي معلومات عن العمر الجيولوجي والبيولوجي والسمات الهيكلية والظروف البيئية لموائل الثور القديم.

وكشف الباحثون الذين شاركوا في عملية التشريح، مدى جودة الحفاظ على الرأس والأطراف الأمامية وجزء من صدر الثور القديم.

وأثناء تشريح الجثة، تم أخذ عينات للدراسات الميكروبيولوجية والنسيجية والخلوية ودراسات الكربون المشع.

وتم أخذ العينات للفحص عن طريق وضعها في ثلاجة متحف مدينة ياكوتسك وفي بيئات خاصة.

كما تم إجراء دراسات التصوير المقطعي والمورفولوجي والمسح الثلاثي الأبعاد.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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