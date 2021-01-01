سعر هاتف شاومي 13 في الإمارات



شاومي 13 شاومي 13

تقدم شاومي عددا من جوالات الفلاج شيب الرائدة المليئة بالإمكانيات الرائعة والأداء القوي، ومن أبرزها على الإطلاق جوال شاومي 13 الذي يقع في المنطقة الوسط بين طراز الـ pro و الـ Lite ومع ذلك هو جوال بريميوم من الطراز الرفيع، تم إزاحة الستار عنه للمرة الأولى في مؤتمر الهواتف النقالة دورة 2023 المقامة في برشلونة إسبانيا وبالتالي هو من أجدد جوالات العلامة التجارية.



يتميز جوال شاومي بشكله الأنيق ولغة تصميم الراقية التي تجذب العين وتدل على فئته السعرية، هو صغير الحجم ويسهل إمساكه بيد واحدة، كما أنه يأتي بكاميرا أساسية في الخلفية بدقة عالية وجودة رائعة والأهم من كل ذلك معالج كوالكوم سناب دراجون من الجيل الثاني القوي للغاية.



يتوفر جوال شاومي 13 في الإمارات العربية في المتاجر الإلكترونية بسعر ‎2,845 درهم، مع إصدار الذاكرة وسعة تخزين 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم. في السطور التالية نرصد تفاصيل الجوال.

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مواصفات Xiaomi 13يأتي الجوال مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.36 بوصة، دقة 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 414 نقطة لكل بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع 1200 شمعة بشكل قياسي وذروة درجة السطوع 1900 شمعة لكل متر مربع، مع جودة HDR10+ وزجاج واقي Corning Gorilla Glass 5.يتم تشغيل جهاز شاومي 13 بواسطة معالج كوالكوم شريحة SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، مع تردد ميقاتي أقصى 3.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من Adreno 740 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم، لا يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري خارجي.يحزم الجوال الجديد من شاومي بطارية لا يمكن إزالتها تبلغ سعتها 4500 تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وتصل لـ 100% خلال 38 دقيقة فقط، مع الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات وتصل لـ 100% خلال 48 دقيقية فقط، مع شحن عكسي بقوة 10 وات.بالنسبة لإعداد الكاميرا في شاومي 13 نجد وحدة كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة داعمة لتقنيات PDAF, OIS ومستشعر ثاني تليفوتو بدقة 10 ميجابيكسل مع زووم تكبير 3.2x ودعم للتثبيت البصري OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسات من Leica وفلاش ليد مزدوج و تقنية HDR وتصوير بانورامي، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.يأتي مع جوال شاومي 13 نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم MIUI 14 كما أنه بوزن إجمالي 189 جم وسمك 8 مم، وبه مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة ومستشعر التقارب والتسارع وبوصلة وجيروسكوب.