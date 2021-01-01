فيفو تطرح أحدث هاتف 5G للشباب..بإمكانيات قوية وسعر مميز ..

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كشفت شركة فيفو Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسميا عن أحدث إصداراتها ضمن العلامة التجارية الخاصة بها iQOO، حيث أطلقت هاتف iQOO Z7 الموجه للشباب بسعر منخفض للغاية في حدود 200 دولارا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ويأتي هاتف iQOO Z7، مع تصميم شبابي عصري يجمع بين البساطة والخامات المقبولة التي تأتي من البلاستيك المقوى، كما زوته فيفو بدعما لشبكات الجيل الخامس 5G لتوفير اتصالا أسرع بالإنترنت.



سعر ومواصفات هاتف فيفو iQOO Z7 5G

ويتميز هاتف iQOO Z7، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.38 بوصة، بدقة 1080 × 2408 بكسل.

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وتأتي الشاشة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس بواقع 360 هرتز، وذروة سطوع يبلغ 1300 شمعة في المتر المربع، كما تتميز بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 920 والمطور من قبل شركة ميدياتك التايوانية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، وهي الشريحة الأسرع في هذه الفئة السعرية، ومقترن مع معالج رسومي من نوع Mali-G68.ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة تخزين مدمجة، القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف فيفو الجديد بإعداد كاميرا مزدوج، يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.ويأتي إعداد الكاميرا مع دعما للتثبيت البصري للصورة OIS، ويمكنه تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة.وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0، للصور السيلفي ومكالمات الفيديو. وتأتي الكاميرا الأمامية على هيئة ثقب في منتصف الجزء العلوي من الشاشة.ويحتوي هاتف فيفو iQOO Z7، على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع 44 وات، وفقا لمعيار FlashCharge، والذي سيعيد شحن البطارية من 0 إلى 50? في غصون 25 دقيقة فقط.وفيما يتعلق بخيارات الاتصال، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكة "واي فاي" ثنائية النطاق، وتقنية Bluetooth 5.1، ومنفذ "USB-C"، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويزن الهاتف حوالي 201.5 جراما.ويعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 13 مباشرة من العلبة، مع واجهة "فيفو" التقليدية من نوع Funtouch 13، ووعدت الشركة بثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية ، وسنتين من تحديثات Android.وحددت شركة فيفو سعر الإصدار الأساسي من الهاتف بسعة 6 رام + 128 جيجابايت، بـ 210 دولارات (أي ما يعادل 6400 جنيه مصري)، ويتوفر الهاتف في خيارات ألوان الأسود Pacific Night، والأزرق السماوي Norway Blue.