سعر Vivo X80 Pro 5G في الإمارات



Vivo X80 Pro 5G Vivo X80 Pro 5G

يعد جوال فيفو إكس 80 برو، Vivo X80 Pro هاتفًا استثنائيًا ، مع حزمة من الإمكانيات ومزيج من المواصفات الرائعة والرائدة، منها شاشة فريدة من نوعها LTPO3 AMOLED وعمر بطارية طويل وممتد مع شحن فلاش سريع بقوة 80 وات، دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، مع وحدة كاميرات أفضل من أي وحدة أخرى موجودة في أي جوال آخر في الوقت الحالي.



يتوفر جوال فيفو إكس 80 برو في الإمارات العربية المتحدة بسعر 5,735 درهم مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم، في السطور التالية نرصد المواصفات التفصيلية لجوال X80 Pro.



مواصفات جوال vivo X80 Pro

قد يعجبك أيضا...

يأتي مع شاشة LTPO3 AMOLED حجم 6.78 بوصة، دقة 1440x3200 بيكسل مع كثافة بيكسلات 517 نقطة لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وأقصى درجة سطوع 1500 شمعة لكل متر مربع، مع جودة HDR10+ ونسبة شاشة إلى هيكل 89.9% وزجاج واقي من Schott Xensation Upيتم تشغيل الجوال بواسطة معالج كوالكوم شريحة SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 256 أو 512 جيجابايت روم، ولا يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري خارجي.يحزم الجوال الجديد من فيفو بطارية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة، لا يمكن إزالتها تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتصل إلى 100% خلال 38 دقيقة فقط وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات وتصل لـ 100% خلال 50 دقيقية، كما توجد أيضا خاصية الشحن العكسي.يأتي الجوال بإعداد كاميرات رباعية في اللوحة الخلفية، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وثانية بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع وثالثة زووم منظار بيريسكوب بدقة 8 ميجابيكسل تدعم التقريب 5x بينما هناك كاميرا رابعة تليفوتو بدقة 12 ميجابيكسل تدعم التقريب الرقمي 2x، كل العدسات تدعم خاصية التثبيت البصري OIS، وأيضا التصوير بجودة 8K، مع فلاش ليد مزدوج ودعن تقنية HDR، وهناك كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وتدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل.