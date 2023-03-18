أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 18-3-2023 مقابل الجنيه المصري

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أسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري بنهاية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وترصد جريدة المال في هذا التقرير حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لمواقع 9 بنوك تعمل في مصر، ولما يوضحه موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف للعملات مقابل الجنيه.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، 37.29 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 32.59 جنيه للشراء، 32.92 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.80 للبيع.

بنك بلوم مصر: 32.61 جنيه للشراء، 32.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع،

بنك كريدي أجريكول: 37.47 جنيه للشراء، 37.70 للبيع.

بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، 37.36 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.14 جنيه للشراء، 37.49 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، 100.57 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.93 جنيه للشراء، 101.07 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع،

المصدر: جريده المال

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