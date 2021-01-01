أسعار "بروتون ساجا" بعد زيادات مارس 2023



بروتون ساجا بروتون ساجا

أعلنت شركة شوقي ورفاعي موتورز (الموزع العام لعلامة بروتون الماليزية) في السوق المصري عن زيادة في أسعار طرازها الوحيد المطروح في السوق المصري "ساجا".



وتأتي هذه الزيادة بعد زيادات شهري يناير وفبراير الماضيين، ليصبح إجمالي الزيادات خلال الربع الأول من العام الحالي 3 زيادات.



وجاءت زيادة مارس الحالي بقيمة 5 آلاف جنيه على كلى الفئتين اللتين تقدم بهما "ساجا" في السوق المصري، لتصبح بذلك أسعار "بروتون ساجا" موديل 2022 بعد زيادة مارس كالآتي:

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سعر الفئة الأولى 405,000 جنيه بدلاً من 400,000 جنيهسعر الفئة الثانية 425,000 جنيه بدلًا من 420,000 جنيهمنظومة القوة:تأتي "برتون ساجا" بخيار وحيد من نواقل الحركة وهو أوتوماتيكي رباعي السرعات من إنتاج شركة هيونداي الكورية، أما المحرك فهو رباعي الاسطوانات بسعة 1.3 لتر، بتنفس طبيعي، مع تكنولوجيا VVT الموفرة في استهلاك الوقود.وتولد هذه المنظومة قوة حصانية تبلغ 95 حِصانًا، وأقصى عزم دوران 120 نيوتن/ متر ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6 لترات لكل 100 كم.التجهيزات الخارجية وأبرز الاختلافات:تتفق فئتي بروتون "ساجا" في الكثير من التجهيزات وعلى مستوى التصميم الخارجي، لكن أبرز ما يميز الفئة الثانية والأعلى تجهيزًا عن الفئة الأولى هي بعض اللمسات الجمالية، وليست تجهيزات أساسية.وتبدأ تلك الاختلافات بالإضاءة النهارية الـ LED المثبتة في الجزء السفلي من الإكصدام الأمامي للفئة الثانية، بينما غاب هذا التجهيز عن مقدمة الفئة الأولى.وللتوضيح، تقدم الفئتين بمنظومة إضاءة أمامية وخلفية هالوجينية، مع شبكة أمامية تتناسب مع حجم مقدمة السيارة بتصميم تقليدي من البلاستيك الأسود المط.من الجانب تبرز 3 اختلافات شكلية، الاختلاف الأول هو الجنطـ، حيث تقدم الفئة الأولى بجنط حديدي بقياس 14 بوصة مع طاسات بلاستيكية، أما الفئة الثانية فتأتي بجنط رياضي ثنائي اللون من الألومنيوم بقياس 15 بوصة.الاختلاف الثاني هو لون أغطية المرايا الجانبية ومقابض الأبواب، حيث تأتي أغطية المرايا الجانبية باللون الأسود في الفئة الأولى، وبنفس لون السيارة في الفئة الثانية.. مع الأخذ في الاعتبار ان في كلا الفئتين يكون ضم المرايا يدوي، مع إمكانية الضبط كهربائيًا، كما تأتي المرايا مزودة بإشارات جانبية.الاختلاف الثالث هو مقابض الأبواب والتي تكون باللون الأسود أيضًا في الفئة الأولى، بينما تأتي بنفس لون السيارة في الفئة الثانية، مع فتح للأبواب ودخول للسيارة عن طريق الريموت كنترول في الفئتين.من الخلف، يبرز اختلافين، أحدهما جمالي والآخر أساسي، أما الجمالي فهو الجناح الخلفي المثبت على باب صندوق الامتعة البالغ مساحته 413 لتر في الفئة الثانية، بينما لا يوجد جناح خلفي في الفئة الأولى.أما الاختلاف الثاني فهو تجهيز أساسي عند الكثير من الناس حاليًا، وهو الكاميرا الخلفية.. حيث تتمتع الفئة الثانية بكاميرا خلفية متوسطة النقاء والوضوح.ماعادا ذلك، تشترك الفئتين في التجهيزات الخارجية بشكل عام وفي الجزء الخلفي من السيارة بشكل خاص، حيث يتوافر في كِلا الفئتين حساسات ركن خلفية، وإضاءة خلفية هالوجينية.