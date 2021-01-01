ابتكار من "فورد" يحول قضبان سقف سيارتها "إكسبلورر" إلى مصدر للكهرباء!



فورد فورد

في بداية الشهر الجاري أعلن "مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية" عن ابتكار جديد من صانعة السيارات الأمريكية "فورد Ford" يتعلق بتعزيز قضبان سقف السيارات بنظام كهربي يمكن تطبيقه في بعض الموديلات مثل "إكسبلورر" أو "F-150".



تشير وثائق الابتكار الجديد أن النظام يحتوي على مكون قابل للإغلاق، حيث يتم غلق الدائرة الكهربية لتزويد قضبان سقف السيارة بمصدر كهرباء لتشغيل مكونات مثل الإضاءة الـ LED فوق السقف أو معدات التخييم.. ومن المحتمل أن يكون الموصل الذي يمنح الكهرباء للقضبان هو نفس الموجود في وصلة المقطورة، بينما قد تتصل الملحقات الأخرى بقضبان السقف بواسطة موصلات أصغر حجمًا.



وتشير الوثائق إلى إمكانية التحكم في هذا الاختراع عن بُعد إما من خلال شاشة اللمس داخل السيارة أو تطبيق بالهاتف الذكي، ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع شخص آخر استخدام هذه الطاقة إلا بواسطة المفتاح.. ويتم تركيب هذا الابتكار بسهولة دون الاضطرار للرجوع إلى الوكيل عند الحاجة لاستخدامه، حيث لا يشترط وجوده فوق السيارة طوال الوقت، خاصة أن وجود قضبان السقف إلى التأثير بشكل ما على كفاءة استهلاك الوقود.

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ولا يتضح بعد ما إذا كانت ستقدم "فورد" ابتكارها في المستقبل القريب أم لا، حيث يبدو أنه قد يكون له مزيد من التطبيقات الأخرى بخلاف ما سبق ذكره، بحيث لا يقتصر استخدامه على الملحقات الموجودة في الجزء العلوي فقط من السيارة.. وكان موقع CarBuzz قد اكتشف خلال الشهر الماضي ابتكارين آخرين للشركة، أحدهما كان عبارة عن نوع جديد من عارضة السقف الأفقية القابلة للانزلاق مع رافعة وذراع آلية.الجدير بالذكر أن فورد لا تدخر وقتًا في الأبحاث والابتكارات الداعمة لمنظومة قيادة السيارات الكهربائية، حيث قدمت خلال العام الماضي مشروع بحثي لمحطة آلية لشحن السيارات الكهربائية للأشخاص ذوي الهمم (أو ذوي الاحتياجات الخاصة)، فعندما تركن السيارة بالقرب من المضخة أو الشاحن، يقوم روبوت مزود بكاميرا بتوجيه نفسه إلى فتحة الشحن والقيام بالمهمة بدلاً من نزول السائق.