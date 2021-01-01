تكشف فيراري روما سبايدر الجديدة كلياً نفسها في مراكش المغربية بـ “روح الخمسينات”



فيراري فيراري

أزاحت فيراري الستار عن سيارة روما سبايدر 2024 الجديدة كلياً في حدث خاص بمدينة مراكش المغربية، ووصفتها العلامة بـ “التجسيد العصري لأسلوب الحياة الإيطالية الفارهة في الخمسينات والستينات”.



هي سيارة كشف جذابة مشابهة في التصميم لفيراري روما كوبيه ولكن بلمسات حصرية، تشمل السقف القماشي الذي يمكن سحبه خلال 13.5 ثانية أثناء القيادة بسرعات تصل إلى 60 كم\س، مع توافر خيارات تخصيص للأقمشة والتطريزات المستخدمة في القماش حسب ذوق كل عميل.



أول فيراري سبايدر بمحرك أمامي منذ نهاية الستينات

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هذه فعلياً أول سيارة كشف من فيراري بمحرك أمامي منذ موديل 365 GTS4 في عام 1969، وتأتي السوبركار بشريط يفضل بين السقف والجناح المصنوع من ألياف الكربون في نهاية السقف، وعند سحب السقف القماشي، تتغير وضعية الجناح الخلفي ويندمج بشكل انسيابي مع مساند الرأس في المقاعد الخلفية.وتأتي السيارة بعاكس جديد للرياح، مدمج في ظهر المقاعد الخلفية ويمكن تفعيله بضغطة زر، لضمان راحة الركاب أثناء فتح السقف، ولم تنس فيراري الجوانب العملية في السيارة، إذ يشغل السقف القماشي مساحة أصغر في الصندوق الخلفي عند سحبه مقارنة بالسقف الصلب القابل للسحب، ويوفر الصندوق الخلفي مساحة 255 لتر للأمتعة.تصميم مبسط وجذابباقي التصميم مشابه لنسخة الكوبيه، وهو تصميم مبسط خالي من التفاصيل الكثيرة التي قد تزحم الهيكل الخارجي أو الداخلية، بمصابيح أمامية LED وشبك أمامي بنفس لون الهيكل الخارجي وبتصميم شبكي، مع مصابيح أمامية مبسطة جداً، ونظام عادم رباعي.وتحيط المقصورة بالأركان وبالركاب، وتشمل لوحة عدادات رقمية وشاشة ترفيهية 8.4 إنش، مع تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكية للتكامل مع الجوال ولتسهيل الملاحة، ويمكن إضافة شاشة عرض مخصصة للركاب قياس 8.8 إنش لتوضيح بيانات الأداء والملاحة وإعدادات المناخ والترفيه.محركات فيراري روما سبايدروتستمد فيراري روما سبايدر الجديدة طاقتها من محرك 8 سلندر 3.9 لتر توين تيربو بقوة 620 حصان وعزم دوران 760 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مزدوج المقابض “دبل كلتش” 8 سرعات، ما يسمح للرودستر بالتسارع من السكون إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية، بسرعة قصوى 320 كم\س.وتأتي السيارة بأفضل نسبة وزن\قوة لأي سيارة كشف في السوق حالياً، بـ 2.5 كيلوجرام لكل حصان، بفضل شاسيه الألمنيوم خفيف الوزن.