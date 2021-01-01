تعرف على أسباب خطأ قراءة مؤشر البنزين



مؤشر البنزين مؤشر البنزين

يساعدك مقياس البنزين في معرفة كمية الوقود المتواجدة داخل السيارة، بالإضافة إلى أنه يرسل إشارة تحذيرية مسبقة تنبهك بقرب نفاد الوقود.



لكن من الممكن أن يتعطل مقياس البنزين ويعطي قراءة خاطئة لكمية الوقود المتواجدة بداخل خزان الوقود، ومن هنا نوضح لك بعض الأسباب.



أسباب عطل مقياس البنزين

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المقياس يقرأ فارغًا رغم أن الخزان ممتلئفي حال لم يسجل مقياس الوقود أي قراءة، فإن المشكلة الأكثر احتمالًا هي أن مقياس الوقود خاطئ أو التوصيل الكهربائي تالف، إذ تقرأ معظم مقاييس الوقود كاملةً عندما تحصل على أقصى طاقة، لذلك إذا لم يكن لديها أي قوة، فسيسجل مقياس الوقود قراءة فارغة دائمًا.كما يكمن أن يكون مقياس التعويم مكسورا أيضًا، لأنه في حال لم يرسل أي إشارة، فسيتم قراءته دائمًا فارغًا، لكن قبل هذا يجب عليك التحقق من الصمامات ومن أجل القوة في المقياس.المقياس عالقإذا كان مقياس الوقود الخاص بك يقرأ دائمًا ممتلئًا، فمن المتوقع أن مقياس الوقود نفسه به مشكلة ومعلق بشكل كامل، أو أن مقياس الطفو يرسل دائمًا إشارة كاملة.وفي كثير من الأحيان يمكنك معرفة الجزء المعيب من خلال مراقبة إذا كان مقياس الوقود قد أعيد ضبطه على العلامة الفارغة عند إيقاف تشغيل السيارة.مع ذلك، يعتمد هذا على نوع السيارة التي تقودها، لأن بعض مقاييس الوقود تغلق في آخر قراءة لها.لكن إذا كانت سيارتك تسجل قراءة بنزين عادةً عند تشغيل المحرك ثم تعود إلى العلامة الفارغة عندما تنطفئ، ولم تكن كذلك الآن، فمن المتوقع أن تكون المشكلة هي مقياس الوقود في لوحة العدادات.المقياس يتقلب لأعلى ولأسفلمن الصعب معرفة السبب الكامن وراء هذه المشكلة تحديدًا، نظرًا لوجود عدد قليل من الأسباب المحتملة، فقد يكون لديك مقياس تعويم أو مقياس وقود خاطئ في لوحة العدادات، لكن من المحتمل ألا يكون تشخيص المشكلة سهلًا، وفقًا لـ cartreatments.وتعود القراءة الخطأ إلى أن مقياس الطفو أصبح الآن فضفاضًا جدًا، عندما تتجاوز المطبات والانخفاضات في الطريق، يمكن أن يقفز مقياس الوقود لأعلى ولأسفل مما يتسبب في تقلب قراءة مقياس الوقود.يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من حالة طبيعية، فعلى سبيل المثال، إذا أوقفت سيارتك على مكان مرتفع، فمن الطبيعي أن تتغير قراءة مؤشر البنزين، لأن الوقود يتبع الجاذبية، ما يجعل العوامة ترتفع أو تنخفض، وبمجرد تسوية السيارة، ستعود للحصول على قراءة دقيقة.