تكشف مرسيدس النقاب عن سيارة «GLA» الجديدة مع قوة كهربائية



مرسيدس مرسيدس

في عام 2020، تم اطلاق الجيل الثاني من مرسيدس GLA، لكن العلامة التجارية الألمانية قامت بإبراز مظهر منتصف العمر لسيارات الدفع الرباعي الصغيرة.



بالنسبة للتحديث، اكتسبت GLA إعادة تصميم خارجي، ولكن حدثت تغييرات كبيرة في خيارات مجموعة نقل الحركة، والتي أصبحت الآن كهربائية.



وبحسب autoexpress، كانت GLA المعدلة هي تحديث بسيط للسيارة القديمة، مع توقيع جديد للمصابيح الأمامية، والمصد السفلي الذي تم إعادة تشكيله.

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كما تم الانتهاء من أقواس العجلات بلون الهيكل، فيما لم يتغير الجزء الخلفي، بصرف النظر عن شاشة الإضاءة الخلفية الجديدة.وتأتي GLA بشكل قياسي مع عجلات مقاس 17 بوصة، ولكن تتوفر عجلات مقاس 18 و20 بوصة بشكل اختياري.مع ذلك، لم يتغير التصميم الداخلي كثيرًا، إذ تحصل الموديلات القياسية على لوحة عدادات قياس 7 بوصات وشاشة مقاس 10.25 بوصة لشاشة اللمس المركزية مع شاشتين توأمين مقاس 10.25 بوصة كخيار.وتتميز أحدث عجلة قيادة مرسيدس الآن بأزرار التحكم باللمس، ويستخدم نظام المعلومات والترفيه أحدث برامج MBUX مع الإصدارات المحدثة من تكوينات القوائم «Classic» و«Discreet» و«Sporty».وتستفيد GLA، التي تجلس على منصة MFA2، من ميزات الكهربة من خلال مجموعة المحركات المحدثة، والتي تستمر في تقديم ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بـ 7 سرعات.ويبدأ تشغيل خيارات البنزين هو GLA 180، والذي يستخدم نفس وحدة الأسطوانات الأربعة سعة 1.3 لتر كما كان من قبل ولكنه الآن يندمج مع نظام هجين خفيف بقوة 48 فولت، ما يوفر 13 حصانًا إضافيًا خلال لحظات وجيزة ويسمح بانقطاع المحرك الساحل.في 180 هناك ما مجموعه 134 حصانًا، يوحصل 200 على نفس مجموعة نقل الحركة ولكنها توفر 161 حصانًا.