«روبوت» مهدد بالسجن بتهمة انتحال صفة «محامي»..صدق أو لا تصدق..

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اتهم الروبوت الذي كان من المقرر أن يدخل التاريخ لتقديم المشورة للمتهم الأول في المحكمة بالذكاء الاصطناعي ( AI )، بالعمل بدون شهادة في القانون «انتحال صفة محامي».



يواجه تطبيق DoNotPay المدعوم من منظمة العفو الدولية مزاعم بأنه «يتنكر كممارس مرخص» في دعوى جماعية رفعتها شركة المحاماة الأمريكية Edelson.



تتمحور أداة أسلوب روبوت الدردشة حول إتاحة الوصول إلى المعلومات القانونية و«المساعدة الذاتية» لدعم المستهلكين الذين يقاتلون ضد الشركات الكبيرة.

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لكن شركة Edelson القانونية ومقرها شيكاغو زعمت أن الخدمة «غير قانونية» وأن الشركة نفسها لديها مستندات قانونية «دون المستوى».في ملف نشرته المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا عن مقاطعة سان فرانسيسكو، قال صاحب الشكوى: «لسوء الحظ بالنسبة لعملائها، فإن DoNotPay ليس في الواقع روبوتًا أو محاميًا أو شركة محاماة. DoNotPay ليس لديه شهادة في القانون، وليس محظورًا في أي ولاية قضائية، ولا يخضع لإشراف أي محام».أسس الطالب السابق في جامعة ستانفورد، جوشوا براودر، DoNotPay في عام 2015 وكان يهدف في البداية إلى تقديم استئناف بشأن تذاكر وقوف السيارات في المملكة المتحدة.منذ ذلك الحين، توسعت الشركة إلى الولايات المتحدة ويمكنها الآن تقديم المشورة بشأن عدد من الموضوعات الأخرى بما في ذلك الرحلات الجوية المتأخرة وحقوق مكان العمل والمطالبات الإعلانية المضللة.في حين أن DoNotPay كان من المقرر أن يدخل التاريخ في تقديم المشورة للمتهم الأول بمحامٍ آلي في المحكمة، إلا أن هذا لم يمضِ قدمًا بسبب تهديدات السجن.كانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.