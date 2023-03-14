أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة في الأسواق

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقرت أسعار غالبية السلع الأساسية اليوم الجمعة 17 مارس 2023 فى الأسواق المصرية، حيث سجل الأرز سعر 22.67 جنيه للكيلو فى حين سجل سعر المكرونة المعبأة ارتفاعا حيث سجلت سعر 23.35 جنيه للكيلو.

وفى سطور تقدم «المصرى اليوم» بيانا بأسعار السلع الاساسية اليوم طبقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء :

سعر الأرز:
سجّل الأرز المعبأ اليوم 17 مارس 2023: 22.67 للكيلو.

سعر الفول المعبأ:
سجّل الفول المعبأ اليوم 17 مارس 2023: 37.37 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ:
سجّل الدقيق المعبأ اليوم 17 مارس 2023: 21.45 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس:
سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 17مارس 2023: 62.85 جنيه للتر.

سعر السكر المعبأ:
سجّل السكر المعبأ اليوم 17 مارس 2023: 19.68 جنيه للكيلو.
سعر المكرونة المعبأة:
سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 17 مارس 2023: 23.35 جنيه للكيلو.

سعر العدس المعبأ:
سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 17 مارس 2023: 49.07 جنيه للكيلو.

سعر زيت الذرة كريستال:
سجّل زيت الذرة كريستال اليوم 17 مارس 2023: 75.14جنيه للتر.

سعر البيض البلدي:
سجّل البيض البلدي اليوم 17 مارس 2023: 4.52 جنيه/ للبيضة.

المصدر: المصرى اليوم

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