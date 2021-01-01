«قنديل البحر ».. يأكل بأذرع الفم

صور العلماء الذين يقودون غواصة بعيدة لقطات مذهلة لمفترس شبح عملاق يتربص في المياه العميقة لخليج مونتيري بكاليفورنيا.
وتم التقاط قنديل البحر الشبحي العملاق (Stygiomedusa gigantea)، حيث كان يطفو بهدوء - تدور حوله أذرعه الطويلة المخملية - على عمق 3200 قدم (975 مترًا) بواسطة علماء الأحياء البحرية من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري ( MBARI)، وهذه واحدة من تسع مرات فقط اكتشف فيها علماء MBARI المخلوق المراوغ عبر عدة آلاف من الغواصات التابعة للمعهد، بحسب موقع لايف ساينس.
وقالت MBARI في بيان: «تم جمع هلام الشبح العملاق لأول مرة في عام 1899، ومنذ ذلك الحين ، لم يصادف العلماء هذا الحيوان إلا حوالي 100 مرة».
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