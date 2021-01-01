«قنديل البحر ».. يأكل بأذرع الفم

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صور العلماء الذين يقودون غواصة بعيدة لقطات مذهلة لمفترس شبح عملاق يتربص في المياه العميقة لخليج مونتيري بكاليفورنيا.



وتم التقاط قنديل البحر الشبحي العملاق (Stygiomedusa gigantea)، حيث كان يطفو بهدوء - تدور حوله أذرعه الطويلة المخملية - على عمق 3200 قدم (975 مترًا) بواسطة علماء الأحياء البحرية من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتيري ( MBARI)، وهذه واحدة من تسع مرات فقط اكتشف فيها علماء MBARI المخلوق المراوغ عبر عدة آلاف من الغواصات التابعة للمعهد، بحسب موقع لايف ساينس.



وقالت MBARI في بيان: «تم جمع هلام الشبح العملاق لأول مرة في عام 1899، ومنذ ذلك الحين ، لم يصادف العلماء هذا الحيوان إلا حوالي 100 مرة».

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وتم رصد الشبح العملاق، الذي يعد من بين أكبر قنديل البحر على كوكب الأرض، في أعمق أجزاء جميع محيطات العالم باستثناء القطب الشمالي، ومع ذلك، تقول MBARI أن مشاهدة المخلوق لا تزال نادرة ، حيث أنه عادة ما يعيش بعيدًا جدًا عن متناول البشر أو الغواصات البعيدة.وقالت MBARI إن الجرس الذي يشبه قبعة الشمس لسكان أعماق البحار يبلغ عرضه أكثر من 3.3 قدم (1 متر) ، ويمكن أن تنمو أذرع الفم الشبيهة بالشريط إلى أكثر من 33 قدمًا (10 أمتار).لا يُعرف الكثير عن قناديل البحر الشبحية ، لكن يعتقد العلماء أنها تستخدم أذرعها الفموية ، التي تتدفق مثل الأوشحة الفضفاضة في أعقابها ، لإيقاع فريسة مؤسفة ورفعها إلى فمها، يدفع المخلوق نفسه عبر أعماق المحيط شديدة السواد بنبضات دورية من رأسه البرتقالي اللامع.