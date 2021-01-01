أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون في المنزل..قبل رمضان..

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مخلل الليمون

مخلل الليمون من أنواع المخللات المهمة على طاولة وجبة الإفطار، ولذلك نقدم لك أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون في المنزل.

مكونات الوصفة:
2 كيلو ليمون
نصف كوب ملح خشن
2 ملعقة كبيرة عصفر
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
نصف كيلو فلفل حار
ربع كيلو فلفل رومي مفروم

طريقة التحضير:
- نغسل الليمون جيداً، ثم نسلق نصفه في قدر، ونتركه على النار حتى ينضج، ونصفي الليمون جيداً ثم نضعه في كمية ماء كافية لمدة ثلاثة أيام، ونقوم بتغيير الماء مرتين في اليوم .

- نخلط العصفر مع حبة البركة والملح، ثم نجهز برطمان محكم الغلق، ونضعي طبقات متتالية من الليمون والفلفل الحار إلى أن تنتهي الكميات، نفرم النصف الآخر من الليمون في الخلاط الكهربائي.

- ثم نسكب على برطمان الليمون، ويضاف خليط الملح بالعصفر وحبة البركة،نحكم غلق البرطمان ونتركه لمدة 10 أيام، ثم نقدم مخلل الليمون.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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