أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون في المنزل..قبل رمضان..

مخلل الليمون من أنواع المخللات المهمة على طاولة وجبة الإفطار، ولذلك نقدم لك أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون في المنزل.
مكونات الوصفة:
2 كيلو ليمون
نصف كوب ملح خشن
2 ملعقة كبيرة عصفر
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
نصف كيلو فلفل حار
ربع كيلو فلفل رومي مفروم
طريقة التحضير:
- نغسل الليمون جيداً، ثم نسلق نصفه في قدر، ونتركه على النار حتى ينضج، ونصفي الليمون جيداً ثم نضعه في كمية ماء كافية لمدة ثلاثة أيام، ونقوم بتغيير الماء مرتين في اليوم .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!