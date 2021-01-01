فيديو : سيدة تبلغ من العمر 103 أعوام تؤدى تدريبات "الجيم" بكامل لياقتها..

تحرص المسنة البالغة من العمر 103 أعوام تيريزا مور، المقيمة فى كاليفورنيا الأمريكية، على الذهاب إلى الجيم، من ثلاث لأربع مرات أسبوعيا، وعلى عكس معظم المتدربين فى الصالة الرياضية، تصل تيريزا فى كامل حلتها مع الكثير من المجوهرات ومستحضرات التجميل.
تظهر الصور الرائعة تيريزا وهى ترفع الأثقال بشعر مصفف سليم تمامًا، كما أنها تستمتع بالمشى على جهاز المشى واستخدام آلات التمارين الرياضية.
تيريزا، التى ولدت فى إيطاليا، تزوجت من زوجها الراحل عام 1946، عاشت فى عدة مدن وأماكن حول العالم قبل أن تستقر فى جنوب كاليفورنيا، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".
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