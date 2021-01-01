فيديو : سيدة تبلغ من العمر 103 أعوام تؤدى تدريبات "الجيم" بكامل لياقتها..

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تحرص المسنة البالغة من العمر 103 أعوام تيريزا مور، المقيمة فى كاليفورنيا الأمريكية، على الذهاب إلى الجيم، من ثلاث لأربع مرات أسبوعيا، وعلى عكس معظم المتدربين فى الصالة الرياضية، تصل تيريزا فى كامل حلتها مع الكثير من المجوهرات ومستحضرات التجميل.



تظهر الصور الرائعة تيريزا وهى ترفع الأثقال بشعر مصفف سليم تمامًا، كما أنها تستمتع بالمشى على جهاز المشى واستخدام آلات التمارين الرياضية.



تيريزا، التى ولدت فى إيطاليا، تزوجت من زوجها الراحل عام 1946، عاشت فى عدة مدن وأماكن حول العالم قبل أن تستقر فى جنوب كاليفورنيا، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

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وتقول تيريزا إن التمرين يمنحها الطاقة، لكن ابنتها تعتقد أن طبيعة والدتها المغامرة تقودها أيضًا إلى صالة الألعاب الرياضية، فيما قالت ابنتها شيلا مور، لقناة FOX 11 فى لوس أنجلوس: "هذا هو المكان الذى تلتقى فيه بأصدقائها، عندما غادرت إيطاليا، عاشت حياة غير مستفرة وأعتقد أن الفضول كان عاملاً محفزًا كبيرًا".بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، فإن الهوايات المفضلة لدى تيريزا هى الذهاب للأوبرا، وتقول المرأة البالغة من العمر 103 أعوام إن أكبر نصائحها هى أن تظل صامدًا وأن تعيش الحياة دون ندم، وقالت تيريزا: "حاول أن تكون سعيدًا، حاول أن تفكر فى الأشياء الجيدة - أن تفكر فى كل شىء جميل، وأن تفكر بأشياء جميلة".