وظائف لمحبى النوم حول العالم أبرزها اختبار المراتب..اليوم العالمى للنوم..



النوم النوم

يعتبر النوم شيئا مهما بالنسبة للإنسان، حيث يساعده على الشعور بالراحة وتحسين الصحة العقلية والجسدية، لذلك يوصى الأطباء طوال الوقت بالنوم لمدة 8 ساعات، لكن البعض يفضل النوم لأكثر من ذلك بل يستغل أى وقت فراغ لقضائه فى النوم، وهؤلاء يطلق عليهم اسم "محبى النوم"، ولهذا ابتكرت لهم وظائف معينة فى الخارج، مقابل الحصول على راتب، وبمناسبة اليوم العالمى للنوم، نستعرض فى هذا التقرير وظائف لمحبى النوم حول العالم، وفقاً لما ذكره موقع careeraddict.







وظائف لمحبى النوم حول العالم



اختبار السرير والمراتب

يبلغ متوسط ??راتب هذه الوظيفة من 80 دولارًا للساعة الواحدة إلى 39350 دولارًا فى السنة، وتهدف إلى تخصيص أشخاص للنوم على الأسرة والمراتب لاختبار متانتها، وهذه الوظيفة ابتكرتها بعض الشركات المنتجة للمراتب والأسرة.

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أبحاث النوم للتجارب السريريةويبلغ متوسط ??راتب هذه الوظيفة بين 100 دولار إلى 3000 دولار حسب الشركة، وهذه الوظيفة منتشرة فى الكثير من المستشفيات والعيادات والجامعات والمرافق البحثية فى جميع أنحاء العالم، حيث يتقدم لها الأشخاص الذين لديهم استعداد للمشاركة فى التجارب السريرية التى تنطوى على النوم.اختبار الستائرومتوسط ??راتب هذه الوظيفة من 140 دولارًا فى اليوم إلى 33500 دولارًا، حيث تقوم الشركات المتخصصة فى مجال الديكور الداخلى بتوظيف مديرين تنفيذيين للنوم بانتظام لاختبار مدى فاعلية الستائر فى الغرف ودورها فى منع إدخال الضوء والحصول على نوم عميق.النوم فى المعارض الفنيةومتوسط ??راتب هذه الوظيفة يبلغ 10 دولارات للساعة وتعتبر من أغرب الوظائف والتى انتشرت فى عام 2009، حيث استأجر فنان فى نيويورك، يدعى تشو يون 100 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و40 عامًا لتناول الحبوب المنومة وذلك للنوم فى وسط معرض بينما كان الناس يتجولون فى المعرض، وذلك بداية من 12 ظهرًا والساعة 6 مساءً، لغرض فنى.اختبار النوم البيئىو??راتب هذه الوظيفة يصل لـ2000 دولار والتى تهدف لدراسة معايير النوم، بغرض تحديد كيفية تأثير البيئات المختلفة على جودة النوم، واعتمدت الوظيفة على النوم فى بيئة مختلفة كل ليلة لمدة خمس ليال، وتم تعديل العديد من العوامل البيئية بعناية بطريقة مضبوطة، وطُلب من الموظف كتابة تقرير عن تجربة نومه كل ليلة، مع إبراز تأثير كل تعديل بيئى على نوعية نومه.