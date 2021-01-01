فيديو .. سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع في ولاية أريزونا الأمريكية

وثقت كاميرا لوحة القيادة لسائق شاحنة أمريكية ظهور شبح غامض يبدو على هيئة إنسان، وقد ظهر على جانب طريق فارغ في ولاية أريزونا الأمريكية.
في ليلة السبت، كان مواطن أمريكي يدعى ويليام تشيرش يقود سيارته في طريق ولاية أريزونا 8، المعروف أيضًا باسم طريق بيلين السريع، عندما لاحظ وهجًا ساطعًا في كاميرا القيادة الخاصة به.
بينما كان يقود سيارته إلى الأمام مسرعًا، رأى شبح غامض يظهر فجأة على جانب الطريق.
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