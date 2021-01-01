فيديو .. سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع في ولاية أريزونا الأمريكية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع في ولاية أريزونا الأمريكية

صورة الخبر: سائق يتفاجأ بظهور شبح
سائق يتفاجأ بظهور شبح

وثقت كاميرا لوحة القيادة لسائق شاحنة أمريكية ظهور شبح غامض يبدو على هيئة إنسان، وقد ظهر على جانب طريق فارغ في ولاية أريزونا الأمريكية.

في ليلة السبت، كان مواطن أمريكي يدعى ويليام تشيرش يقود سيارته في طريق ولاية أريزونا 8، المعروف أيضًا باسم طريق بيلين السريع، عندما لاحظ وهجًا ساطعًا في كاميرا القيادة الخاصة به.

بينما كان يقود سيارته إلى الأمام مسرعًا، رأى شبح غامض يظهر فجأة على جانب الطريق.

قال تشرش إنه سرعان ما فحص لقطات كاميرا dashcam الخاصة به للتأكد من وجود شيء ما بالفعل على الجانب الأيمن من الطريق الفارغ.



شبح على طريق سريع
يقول يمكنك رؤية الشبح من خلال الأرجل التي تشكلت على هيئة إنسان يسير على جانب الطريق.

قال السائق إنه اكتشف الشبح في الساعة 2:30 صباحًا أثناء مروره على الطريق السريع الذي يبلغ طوله 200 ميل.
شاركت قناة FOX 10 الفيديو على يوتيوب وأبلغت مشاهديها أن الطريق السريع 8 قد تعرض للعديد من حوادث السيارات المميتة في الماضي.

إنه أحد الطرق السريعة الرئيسية في الولاية للوصول من وإلى المجمعات السكنية الجبلية.

المصدر: قناة FOX 10

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع في ولاية أريزونا الأمريكية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63435

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager