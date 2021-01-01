خطوات سهلة لعمل مخلل الليمون بالمنزل

تعتبر طريقة عمل مخلل الليمون هو أحد المقبلات التي لا غنى عنها في موائد بلد حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة لأنه يتميز بمذاق حامض لاذع محبب، ولأن طريقة تحضيره لا تحتاج للكثير من المجهود، وتتعدد استخدامات الليمون المخلل عن كونه أحد المقبلات، فقد يتم استخدامه في تحضير الحساء أو بعض صلصات الغموس، وكذلك في تحضير بعض الوجبات الرئيسية.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مخلل الليمون، وهي من وصفات المطبخ المصري ويمكن تحضيها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في اقل ساعة، وتجهيزه لشهر رمضان.
مقادير طريقة عمل مخلل الليمون
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