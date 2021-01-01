خطوات سهلة لعمل مخلل الليمون بالمنزل



مخلل الليمون مخلل الليمون

تعتبر طريقة عمل مخلل الليمون هو أحد المقبلات التي لا غنى عنها في موائد بلد حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة لأنه يتميز بمذاق حامض لاذع محبب، ولأن طريقة تحضيره لا تحتاج للكثير من المجهود، وتتعدد استخدامات الليمون المخلل عن كونه أحد المقبلات، فقد يتم استخدامه في تحضير الحساء أو بعض صلصات الغموس، وكذلك في تحضير بعض الوجبات الرئيسية.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مخلل الليمون، وهي من وصفات المطبخ المصري ويمكن تحضيها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في اقل ساعة، وتجهيزه لشهر رمضان.



مقادير طريقة عمل مخلل الليمون

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2 كيلو ليمون½ كوب ملح خشن2 ملعقة كبيرة عصفر2 ملعقة كبيرة حبة البركة½ كيلو فلفل حار¼ كيلو فلفل رومي مفرومطريقة عمل مخلل الليمون :_ نغسل الليمون جيداً، ثم نسلق نصفه في قدر، ونتركه على النار حتى ينضج._ نصفي الليمون جيداً ثم نضعه في كمية ماء كافية لمدة ثلاثة أيام، ونقوم بتغيير الماء مرتين في اليوم ._ نخلط العصفر مع حبة البركة والملح، ثم نجهز برطمان محكم الغلق، ونضعي طبقات متتالية من الليمون والفلفل الحار إلى أن تنتهي الكميات ._ نفرم النصف الآخر من الليمون في الخلاط الكهربائي، ثم نسكب على برطمان الليمون، ويضاف خليط الملح بالعصفر وحبة البركة._ نحكم غلق البرطمان ونتركه لمدة 10 أيام، ثم نقدم مخلل الليمون .