تكشف تسريبات مصورة عن تصميم ومواصفات هاتف Galaxy A24 4G



Galaxy A24 4G Galaxy A24 4G

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Galaxy A24 4G، ولقد كُشِف عن ألوان وتصميم الهاتف في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد.



كانت شركة سامسونج قد أطلقت مؤخراً هواتف Galaxy A34 و A54، ولقد أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لإطلاق إصدار جديد قريباً بعنوان Galaxy A24 4G.



ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد اليوم عن ألوان هاتف Galaxy A24 4G التي تشمل 4 إختيارات هم الأسود، والفضي، والأحمر إلى جانب اللون الأخضر.

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من جانب أخر لا يختلف تصميم هذا الإصدار عن هاتف Galaxy A34، حيث يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع فلاش LED إلى اليمين.كما يتميز الهاتف بتصميم مسطح من الجهة الخلفية والأمامية، وحواف بتصميم سميك في محيط الشاشة، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة في الشاشة.أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 8.3مم، ووزن 195 جرام، كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A24 يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، ويدعم معدل تحديث 90Hz، وسطوع 1000 nits.كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 680، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت، ويأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.وتشير التسريبات أيضاً إلى أن Galaxy A24 4G يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 للقطات macro.