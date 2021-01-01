Pixel 8 Pro يبدو وكأنه Pixel 7 بتصميم مستدير



Pixel 8 Pro Pixel 8 Pro

لم تعلن جوجل عن Pixel 7a بعد، ومع ذلك فإن التسريبات تسلط الضوء عن مجموعة Pixel 8 بشكل كبير.



فقد شارك كل من OnLeaks و Smartprix صور لتصميم هاتف Pixel 8 Pro. للوهلة الأولى، يبدو الهاتف وكأنه تطوير بسيط لـ Pixel 7 Pro. يبدو التصميم وكأنه تم تقريب الزوايا وتجميع إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية في صورة مقطوعة واحدة.



ومع ذلك، قد يكون هناك تحسن وظيفي واضح. يبدو أن هذه المجموعة تتضمن أيضًا مستشعرًا غير معروف تحت الفلاش. يتوقع كل من OnLeaks و Smartprix بأنه قد يكون مستشعرًا للعمق أو الماكرو، لكننا لا نستبعد LiDAR أو أي تقنية أخرى لتحسين الواقع المعزز وصور السيلفي والصور ذات الإضاءة المنخفضة.

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تظل العديد من تفاصيل مجموعة Pixel 8 غامضة، ومع ذلك، تشير الدلائل التي تم اكتشافها سابقًا إلى أنه قد يكون هناك بعض التحديثات للكاميرا.ففي شهر ديسمبر، اكتشف Kuba Wojciechowski رمزًا يلمح إلى أن الهواتف الجديدة قد تستخدم تقنية HDR متداخلة، أو تقنية تلتقط صور واسعة الزاوية متعددة في وقت واحد. يمكنك الحصول على نطاق ديناميكي موسع بدون أوقات التقاط طويلة يمكن أن تشوش الأهداف.من المحتمل أيضًا أن تستخدم مجموعة Pixel 8 شريحة Tensor من الجيل الثالث لتحسين الأداء والكفاءة.