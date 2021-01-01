Pixel 8 Pro يبدو وكأنه Pixel 7 بتصميم مستدير

لم تعلن جوجل عن Pixel 7a بعد، ومع ذلك فإن التسريبات تسلط الضوء عن مجموعة Pixel 8 بشكل كبير.
فقد شارك كل من OnLeaks و Smartprix صور لتصميم هاتف Pixel 8 Pro. للوهلة الأولى، يبدو الهاتف وكأنه تطوير بسيط لـ Pixel 7 Pro. يبدو التصميم وكأنه تم تقريب الزوايا وتجميع إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية في صورة مقطوعة واحدة.
ومع ذلك، قد يكون هناك تحسن وظيفي واضح. يبدو أن هذه المجموعة تتضمن أيضًا مستشعرًا غير معروف تحت الفلاش. يتوقع كل من OnLeaks و Smartprix بأنه قد يكون مستشعرًا للعمق أو الماكرو، لكننا لا نستبعد LiDAR أو أي تقنية أخرى لتحسين الواقع المعزز وصور السيلفي والصور ذات الإضاءة المنخفضة.
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