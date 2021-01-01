كيف تحمي نفسك من خطر الاختراق واتساب وتحافظ على الخصوصية..



واتساب واتساب

واتساب ، الصديق الأقرب لكل الأشخاص سواء لمشاركة الأصدقاء والأحباء، أو متابعة مجريات الأمور بالعمل، لذا يُعد اختراقه، تجسسا واضحا على خصوصية الأشخاص، وتسريب الصور والفيديو والتسجيلات وغيرها. وعن كيفية معرفة إذا كان حسابك في واتساب مُراقبا أم لا، وكيف تكون قادر اعلى حمايته، سترشدك السطور التالية للحماية الأفضل.



كيف تعرف اختراق واتساب

عن طريق ثلاث خطوات بسيطة تسطيع التحقق من اختراق واتساب أم لا، وفقًا لموقع التقنية العالمي theverge وقد تختلف قليلًا بين هواتف أبل، وأندرويد ويمكنك اتباعها كالتالي:



اختراق واتساب في هواتف أيفون

الدخول إلى واتساب WhatsApp

اختيار الإعدادات settings

من ثم اختيار الأجهزة المرتبطة Linked devices

سيعرض لك جميع الأجهزة المُستخدمة لواتساب الآن وأماكن تواجدها، وأسماء الأجهزة

تستطيع من خلاله معرفة أجهزتك من الأجهزة الغريبة

تحصل على الجهاز المخترق وتضغط عليه

ثم اختيار تسجيل الخروج Log out

عليك اتباع الطريقة ذاتها من آن لآخر لمعرفة ما إذا كان شخصًا أخر يفتح واتساب الخاص بك الآن أم لا.

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اختراق واتساب في هواتف أندرويدالدخول إلى واتساباختيار الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشةالضغط على الأجهزة المرتبطة Linked devicesتظهر الأجهزة الغريبةيتم اختيارها بالضغط عليهاثم تسجيل الخروج منها Log outأيضًا هنا عليك اتباع الطريقة ذاتها من آن لآخر لمعرفة ما إذا كان شخصًا آخر يفتح واتساب الخاص بك الآن أم لا.هل الواتس اب محمي ؟بالفعل واتساب محمي لكن عادة يحدث الاختراق لأن المستخدم ليس على دراية كافية بخطورة مشاركة أكواد التطبيق، أو ترك هاتفه مع أخرين، فيتم اختراق WhatsApp عن طريق استغلال عدم معرفة ودراية المستخدم بإجراءات الحماية المفترض عليه اتباعها.إضافة لأن عددا كبيرا من المستخدمين تم خداعهم عن طريق رسائل أو لينكات من أقاربهم أو حتى برامج غير سليمة لمكافحة الفيروسات على الهواتف.كيفية تأمين واتساب بمنع اختراق الخصوصيةانتقل إلى تطبيق واتساب؛ واضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة.اختر (الإعدادات) Settings.اختر (الحساب) Account.اختر (المصادقة الثنائية) Two-step verification.اختر (تفعيل) Enable.وهنا سيطلب منك التطبيق إدخال رمز مرور مكون من ستة أرقام، ثم تأكيده عن طريق إدخال الرقم مرة أخرى.احتفظ بهذا الرقم لأنه سيكون كلمة المرور الجديدة التي ستستخدمها لفتح حسابك على واتساب بطريقة أساسية.أيضًا سيطلب منك إدخال عنوان بريد إلكتروني، ويفضل إدخاله بشكل صحيح لأنه سيكون الوسيلة المستخدمة في حالة الاختراق سيرسل تطبيق واتساب إليه رابطًا يمكنك استخدامه لتعطيل المصادقة الثنائية إذا فقدت أو نسيت رمز المرور.كذلك انتبه في حالة تلقيك رسالة بريد إلكتروني في أي وقت لتعطيل عملية المصادقة الثنائية وأنت لم تطلبها، هذا تحذير بالاختراق فلا تضغط على الرابط الموجود في هذه الرسالة مطلقًا.برنامج حماية واتس اب.. نصائح التطبيق للتأمينيقدم واتساب على موقع الرسمي نصائح خاصة بحماية التطبيق من الاختراق، وهي كالتالي:لا تشارك كود التسجيل أو رمز التحقق بخطوتين مع الغير مطلقًا.قم بتمكين خاصية التحقق بخطوتين وأضف عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه في حال نسيان رقم التعريف الشخصي.ضع رمزًا لجهازك.انتبه لمن يمكنه الوصول المباشر إلى هاتفك؛ حيث إنه إذا استطاع شخص استخدام هاتفك فعليًا، فسيتمكن من استخدام حسابك في واتساب من دون إذنك.نوصيك أيضًا بمشاركة هذه الإرشادات مع أصدقائك وأفراد أسرتك لمساعدتهم على حماية حساباتهم في واتساب.ملاحظة: إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي لعملية التحقق بخطوتين أو رقم التسجيل رغم أنك لم تطلب ذلك، فلا تضغط على الرابط الموجود في تلك الرسالة. فقد يكون هناك شخص ما يحاول الوصول إلى رقم هاتفك على واتساب.