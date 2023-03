أبرز مميزات تفوق بها GPT-4 على 3.5 -Chat GPT..شخصيات متعددة وذاكرة أطول بلغات أكثر ..

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

التقى العالم بحالة من التحديثات التقنية بالذكاء الاصطناعي أنتجت روبوتات دردشة قادرة على تقديم الكثير من المميزات، ومع تعدد المصطلحات قد تحتاج بعض الأمور لتفسير مثل ما هو موقع GPT؟، وما أبرز مميزات Chat GPT-4 والفرق بينه وبين Chat GPT-3.5، فيما سيفيد بالحياة اليومية وما الأدوات التي دمجت معه لتحقيق أقصى استفادة منها؟، جميعها أمور يوضحها «المصري اليوم» بالسطور التالية.



ما هو موقع GPT؟

هو عبارة عن موقع يقدم محادثة مُطورة بالذكاء الاصطناعي من قبل شركة «أوبن أيه آي OpenAI» وهي منظمة غير ربحية تختص في أبحاث الذكاء الاصطناعي تأسست في ديسمبر 2015 بغرض تعزيز وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لتكون آمنة من المخاطر، وأنسب للتعامل اليومي مع البشر.



وعلى أساسه كونت الشركة روبوت قائم على استخدام تقنية تسمى GPT-3 التي تستخدم لنماذج اللغات الكبيرة بدقة وتعلم فائق.

ما هو الذكاء الاصطناعي ChatGPT؟الذكاء الاصطناعي هو أنظمة تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام المتعددة بناء على أعداد هائلة من البيانات والمعلومات والقدرة على تحليلها سريعًا، فيمكنها التحسين من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها. ويظهر الذكاء الاصطناعي في عدد من الأشكال منها أجهزة أو روبوت أو تطبيق وغيرها.و ChatGPT العامل بالذكاء الاصطناعي لديه قدرة حديثة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من المعتاد أو مما تشكله طبيعة العقل البشري، وتحديداً ما يميز روبوت الدردشة (ChatGPT) أنه النموذج الأول من نوعه القادر على إقامة حديث سلس يقترب من طريقة لغة البشر بطريقة طبيعية، ومعها يجيب على الأسئلة ويكتب النصوص والشعر ويسرد القصص بل ويكتب الأكواد البرمجية وغيرها من الأمور المختلفة التي تفيد الأشخاص بأداء المهام اليومية سواء بالعمل أو التسلية.الفرق بين GPT-4 وروبوت -3.5 ChatGPTفي البداية، أطلقت شركة (OpenAI) إصدار من روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGPT في نوفمبر الماضي، لقى رواجاً ضخماً بأنحاء العالم وسجل أكبر عدد من المستخدمين بتاريخ التكنولوجيا في شهراً واحداً فقط، وهذه النسخة كانت مجانية بالكامل، لكنها لم تُتاح بجميع الدول وبينهم بعض الدول العربية وضمنها كانت مصر.من ثم أطلقت الشركة نسخة مطورة أكثر توفقاً عن سابقتها الثلاثاء الماضي، GPT-4 وهو أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي المبني على النموذج اللغوي الكبير، لكنه جاء ضمن الإصدار المدفوع (ChatGPT Plus) فقط، مقابل 20 دولاراً بالشهر.وتم دمجه بالكثير من الأدوات التقنية والتطبيقات كان أبرزهملينكد إن للحصول على وظائف بطريقة أسرع.أحدث إصدار من (Bing Chat)تطبيق Duolingo لتعلم اللغاتإضافته كمتطوع افتراضي في تطبيق (Be My Eyes) لضعاف البصر لاستقراء الصور وتحليلها بوصف دقيق للمستخدمين.كيف تفوق GPT-4 على GPT-3.5الإصدار الجديد GPT-4 يستطيع تحليل الصور وفهم ما بداخلها.GPT-4 يفهم أكثر من السابق، مهما تعددت أشكال المعلومة وطرق إدخالها لاعتماده على نموذج لغوي متعدد الوسائط (Multi-Modal LLM)قادر على معالجة الصور وإيجاد أهم معلومات موجودة داخلها.فعلي سبيل المثال يستطيع GPT-4 ترجمة الملصقات الموجودة على السلع الغذائية ويقدم وصفات طعام باستخدامها ضمن المكونات، أو يقرأ الخريطة ويرشدك للطريق الصحيح.سابقاً استخدم بعض الأشخاص ChatGPT لإنشاء محتوى ضار، فبعضهم سأله عن تهريب المخدرات وجاوبه التطبيق، بينما النموذج الجديد GPT-4 يصعب خداعه فنجح في كل التجارب التي حاولت استغلاله.نموذج GPT-4 أفضل بنسبة 40% من الإصدار السابق GPT-3.5 في تقديم الردود الواقعية، بقدرات تفكير متقدمة أكثر .نموذج GPT-4 سيكون قادرًا على رفض نسبة 82% من الأسئلة الخطر.GPT-4 يملك ذاكرة أكبر من GPT-3.5 الذي كان يتذكر 3000 كلمة فقط؛ أي ما يقرب من ثلاث إلى أربع صفحات من الكتاب، لذلك كان في الكثير من الأحيان لا يعمل بكفاءة في الحوارات الطويلة.بينما GPT-4 يتعامل مع أكثر من 25000 كلمة، ما يُعادل نحو 50 صفحة من النص، وهو ما يكفي لمسرحية كاملة أو قصة قصيرة. بمعنى أنها يتفوق بحوالي 8 أضعاف المعلومات التي يتعامل معها GPT-3.5.جاء إصدار GPT-4 بلغات متعددة أكثر من GPT-3.5 ليجيب بدقة أعلى على 26 لغة مختلفة بأنحاء العالم بينها العربية والهندية والإيطالية والتركية، بعدما كان السابق يتعامل مع الإنجليزية فقط.يتعامل GPT-4 بودية أكثر في التعامل عن طريق سلاسة الحديث بالغات العامية للدول وليست فقط الرسمية.يحمل GPT-4 أعداد مختلفة من الشخصيات ويصل عددهم 5 أفراد، كلاً منهم يحمل شخصية مختلفة تفيد بنوعية مختلفة من الإجابات حسب حالة من يحدثها، فمثلاً يختار الشخص شخصية حنونة ودودة في الإجابة، ام شخص شرير أو غيرهم.