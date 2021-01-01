«تويتر» تطلق ميزة جديدة تقيس مدى شعبية تغريداتك..« ستكون متاحة للجميع »..

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أطلقت منصة التغريدات تويتر تحديثًا جديدًا جاء بميزة فريدة من نوعها تُضاف لأول مرة وهي لمعرفة مدى شعبية التغريدة بين المستخدمين عن طريق عرض عدد المرات التي أضاف فيها المُستخدمون التغريدات إلى علاماتهم المرجعية، بجانب الإحصائيات السابقة التي يتم عرضها بجانب تغريدات تويتر مثل التفاعل وإعادة التغريد، وعدد مرات الرد عليها.



ووفقًا لتغريدة أصدرتها صفحة الدعم الفنّي في تويتر صرحت خلالها أن الميزة سيتم إضافتها بدءًا من اليوم، لكنها حتى الآن متوفرة فقط في تطبيق تويتر لنظام iOS، دون إعلان توقيت محدد لإضافتها في هواتف أندرويد.



وأضافت في تغريدتها «سيكون بإمكانكم مشاهدة عدد المرّات التي أُضيفت فيها أي تغريدة إلى العلامات المرجعية، ضمن صفحة تفاصيل التغريدة»، مع التأكيد على أن العلامات المرجعية ستبقى سرّية في تويتر، بمعنى أن باقي مُستخدمين التطبيق لا يمكنهم معرفة مدى انتشار تغريدتك أو الأشخاص الذين أضافوا تغريدةً محددة إلى علاماتهم المرجعية، على عكس ما يسير في عدد الإعجاب أو الاقتباس وإعادة التغريد.