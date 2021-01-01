طرق لمعرفه العيب من البطارية ولا الدينامو؟

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عدم إمكانية تشغيل السيارة في الصباح بالأخص إذا كانت درجة الحرارة منخفضة، وضعف إضاءة مصابيح السيارة، وعدم قدرة العديد من اكسسوارات السيارة على العمل، كلها عوامل مشتركة لتلف البطارية أو دينامو السيارة.



يحتار العديد من ملاك السيارات في هذه العلامات، ويقع بعضهم ضحية الفنيين عديمي الخبرة، ويتسرعوا بشراء بطارية جديدة، ثم يتبين لهم أن العيب في الدينامو وأن بطاريتهم القديمة كانت جيدة كفايٍة.



إذًا كيف نعرف أيهما تالف بطريقة صحيحة؟

دينامو السيارة هو مولد كهرباء صغير، ينتج الطاقة التي تحتاجها سيارتك لتشغيل أدواتها المختلفة، وإعادة شحن البطارية في نفس الوقت.

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علامات تلف الدينامو تتمثل في ضعف مصابيح السيارة وسطوعها بشكل مفاجئ وفقًا لسرعة السيارة، وإظهار أدوات السيارة لعلامات غريبة مثل التوقف بشكل مفاجئ، وظهور أصوات غريبة، وظهور رائحة احتراق مطاط أو أسلاك.بينما وظيفة البطارية الأساسية تتمثل في تشغيل السيارة، لذا فأن فشل تشغيل السيارة في الصباح قد يُعد علامة على تلف البطارية، بالإضافة إلى ظهور أصوات غريبة من المحرك عند تشغيل السيارة، وظهور مسحوق أبيض على أطراف البطارية، وظهور رائحة كريهة من البطارية.الحل الأمثل هو اللجوء إلى فني مختص على قدر عالي من الخبرة، ولابد أن يمتلك الأجهزة المختصة لقياس قدرة البطارية والدينامو، وعلى الفور سوف يخبرك بما عليك فعله، سواء تغيير البطارية، أو إصلاح الدينامو أو تغييره بالكامل.