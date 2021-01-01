طرق لمعرفه العيب من البطارية ولا الدينامو؟

عدم إمكانية تشغيل السيارة في الصباح بالأخص إذا كانت درجة الحرارة منخفضة، وضعف إضاءة مصابيح السيارة، وعدم قدرة العديد من اكسسوارات السيارة على العمل، كلها عوامل مشتركة لتلف البطارية أو دينامو السيارة.
يحتار العديد من ملاك السيارات في هذه العلامات، ويقع بعضهم ضحية الفنيين عديمي الخبرة، ويتسرعوا بشراء بطارية جديدة، ثم يتبين لهم أن العيب في الدينامو وأن بطاريتهم القديمة كانت جيدة كفايٍة.
إذًا كيف نعرف أيهما تالف بطريقة صحيحة؟
دينامو السيارة هو مولد كهرباء صغير، ينتج الطاقة التي تحتاجها سيارتك لتشغيل أدواتها المختلفة، وإعادة شحن البطارية في نفس الوقت.
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