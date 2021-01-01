تبدأ جوردون موراي إنتاج T.50 أولى سياراتها الخارقة

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بدأت جوردون موراي أوتوموتيف، صانعة السيارات الرياضية، إنتاج أولى سيارتها T.50 يدويًا في مصنعها بإنجلترا، بعد عامين ونصف من الاختبارات.



جوردون موراي أوتوموتيف سوف تنتج 100 نسخة فقط من T.50 الرياضية، ولن تطلى سيارتين بنفس لون الهيكل الخارجي، وسوف تخصص الشركة كل سيارة على حدى وفقًا لرغبات مالكها.



تنوي جوردون موراي أوتوموتيف إنشاء 14 مركز خدمة لسيارتها الخارقة حول العالم، في المملكة المتحدة واليابان وأبو ظبي والولايات المتحدة وأستراليا والبحرين والصين وألمانيا وسنغافورة وإسبانيا والمملكة العربية السعودية.

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وقع المهندس جوردون موراي، مؤسس الشركة ومصمم سيارات الفورمولا-1، هيكل T.50 الأحادي، والمصنوع من ألياف الكربون، احتفالًا بانطلاق أولى سيارات شركته إلى خطوط الإنتاج.جوردون موراي أوتوموتيف أعلنت أنها ستبدأ إنتاج ثاني سياراتها T.33 عام 2024 المُقبل، والمصرح قانونيًا بقيادتها على الطرق العامة، على أن تنتج 100 نسخة فقط منها أيضًا.جوردون موراي T.50تعتمد جوردون موراي T.50 على محرك V12، سعة 3900 سي سي، ونظام هجين خفيف 48 فولت، بقوة إجمالية 640 حصان، وعزم دوران 467 نيوتن.متر، عند 9 آلاف دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات، ونظام دفع خلفي للعجلات.جوردون موراي T.50 سيارة رياضية خفيفة الوزن، وتتميز بديناميكية هوائية متقدمة، وتعتبر خليفة ماكلارين F1، التي صممها مؤسس الشركة أيضًا.يبلغ سعر جوردون موراي T.50 الرياضية 2.36 مليون جنيه إسترليني، ما يُعادل 88 مليون جنيه مصري تقريبًا، وفقًا لأسعار صرف العملات اليوم.