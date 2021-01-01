اسبيرانزا A516 سيدان صينية عائلية..بـ 70 ألف جنيه..



اسبيرانزا A516 اسبيرانزا A516

اسبيرانزا A516 سيارة سيدان صينية تتميز بمساحات داخلية واسعة ومقاعد مريحة، بالإضافة إلى توفر قطع غيارها الجديدة في أماكن محددة مثل منطقة التوفيقية.



«التجارة» تلزم «إسبرانزا» بإصلاح العيوب الفنية فى «17 تاكسى» وتنذر 4 شركات تعبئة مياه لعدم التزامها بـ«الشروط»



«التجارة» تلزم «إسبرانزا» بإصلاح العيوب الفنية فى «17 تاكسى» وتنذر 4 شركات تعبئة مياه لعدم التزامها بـ«الشروط»

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يعيب اسبيرانزا A516 أنها ثقيلة الوزن مقارنةٍ بمحركها سعة الـ 1600 سي سي، بالإضافة إلى قصر العمر الافتراضي الخاص بمحركها.لذا هنالك العديد من السيارات المتوفرة في سوق المستعمل تأتي بمحرك ميتسوبيشي سعة 1800 سي سي، وبناقل حركة أوتوماتيكي، وتعد هذه السيارات الخيار الأمثل عند شراء اسبيرانزا A516.اسبيرانزا A516 متوفرة للبيع في سوق المستعمل بسعر يتراوح من 70 إلى 150 ألف جنيه تقريبًا، وبموديلات من عام 2007 إلى عام 2013.تعتمد اسبيرانزا A516 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 117 حصان، عند 6300 لفة في الدقيقة، وعزم 140 نيوتن.متر عند 4500 لفة فى الدقيقة، ويتصل بناقل حركة مانيوال 6 سرعات، ومنظومة دفع أمامية للعجلات.يستهلك محرك السيارة 6.6 لتر بنزين لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.تشمل عوامل أمان اسبيرانزا A516 فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.تجهيزات اسبيرانزا A516 الخارجية تشمل مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وشبكة وسطية كروم، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية.مقصورة اسبيرانزا A516 مزودة بنظام ترفيهي يدعم راديو FM وCD وAUX، و6 مكبرات صوت، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وكومبيوتر رحلات، ومقاعد خلفية قابلة للطي.طول اسبيرانزا A516 يبلغ 4552 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1483 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، بينما تزن 1290 كجم.