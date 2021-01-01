زياده على سعر كودياك رسميا من وكيل سكودا في مصر



سكودا سكودا

باعتبارها وكيل لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديمها زيادة سعرية ثابتة بلغت 50 ألف جنيه على مختلف فئات سيارتها كودياك التي تنتمي لفئة SUV وهي نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الأول الحالي من هذه السيارة، والذي بدأ تقديمه في عام 2016.



وذكرت الشركة أسعار الفئات المتاحة من هذه السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى بسعر مليون و450 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).

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- فئة ثانية بسعر مليون و550 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).- فئة ثالثة بسعر مليون و650 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).- فئة رابعة بسعر مليون و700 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).- فئة خامسة بسعر مليون و775 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).وتحمل الفئات الخمسة من كودياك المتاحة محليا محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.