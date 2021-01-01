أتراج 2023.. أرخص سيارة جديدة من ميتسوبيشي في مصر



أتراج 2023 أتراج 2023

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة دايموند موتورز باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر عن زيادة رسمية على أسعار سيارتها أتراج 2023 التي تعتبر أرخص سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر حاليا، حيث ذكرت الشركة أن السيارة متاحة بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي بعد الزيادة:



- فئة واحدة من 400 إلى 430 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).



وتنتمي هذه السيارة لفئة سيدان، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

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أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع موديل 2023 من السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- كاميرا خلفية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- شاشة 7بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- نظام صوتي يضم سماعتين.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.