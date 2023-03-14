تعلن مصر عن 5 مليارات دولار قادمة من الصين

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة تركز على تعظيم المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد باقتحام جميع الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: رئيس الشركة الصينية المصرية بالمنطقة الاقتصادية أبلغني أن 7 شركات صينية من أكبر الشركات في العالم أبدت اهتماما شديدا بالاستثمار في مصر بنقل مصانعها او توسيع أنشطتها، بتكلفة 5 مليارات دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأوضح أن الصناعة والزراعة على قمة أولويات الدولة، موضحا أن الدولة حريصة على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه باقتحام الصناعات المختلفة التي تستوردها مصر من الخارج، التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تفقدنا اليوم 10 مشروعات منها 8 مصانع، أغلب الصناعات كانت مصر تستوردها وجاءت توجيهات الرئيس باقتحام الملف.

المصدر: روسيا اليوم

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