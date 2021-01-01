تناول تناول الفلفل الأحمر قد يضر بصحتك



الفلفل الأحمر الفلفل الأحمر

مسحوق الفلفل الأحمر هو نوع من التوابل الشائعة المستخدمة في العديد من الأطباق في مختلف المطابخ حول العالم، ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم استهلاك كميات مفرطة من مسحوق الفلفل الأحمر بسبب آثاره الضارة المحتملة على الصحة.



ووفقًا لخبراء التغذية، فإن استهلاك كميات كبيرة من مسحوق الفلفل الأحمر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة والتهاب المعدة.



ويعتبر المركب المسؤول عن البهارات في مسحوق الفلفل الأحمر، الكابسيسين، يمكن أن يهيج بطانة المعدة ويسبب الالتهاب، مما يؤدي إلى هذه المشاكل، وبحسب ما ذكره موقع timesofindia.

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مسحوق الفلفل الأحمر هو مصدر للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، والتي من المعروف أنها مسببة للسرطان، ويتم إنتاج الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عند حرق الأشياء، وبما أن الفلفل غالبًا ما يتم تدخينه أو تجفيفه قبل طحنه إلى مسحوق، فقد تحتوي على مستويات أعلى من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من مسحوق الفلفل الأحمر أيضًا إلى زيادة الالتهاب في الجسم ، والذي يرتبط بعدد من المشكلات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. علاوة على ذلك ، يمكن أن يحتوي مسحوق الفلفل الحار على ملح مضاف أو سكر أو مواد حافظة أخرى ، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحتك إذا تم تناولها بكميات كبيرة.علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لمسحوق الفلفل الأحمر أيضًا إلى حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، بالإضافة إلى تحفيز نوبات الربو لدى بعض الأفراد، ويمكن أن يتسبب أيضًا في تهيج الجلد واحمراره إذا لامس الجلد ، خاصةً إذا كان الجلد مجروحًا.ربطت بعض الدراسات بين الاستهلاك المنتظم لمسحوق الفلفل الأحمر وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل سرطان المعدة. ويرجع ذلك إلى وجود بعض المركبات في مسحوق الفلفل الأحمر التي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي في الخلايا.وبينما يضيف مسحوق الفلفل الأحمر النكهة والتوابل إلى الأطباق ، فمن الضروري تناوله باعتدال وأن تكون على دراية بآثاره الضارة المحتملة على الصحة. من خلال القيام بذلك ، يمكن للأفراد الاستمتاع بنكهة مسحوق الفلفل الأحمر دون تعريض صحتهم للخطر، ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى رد فعل جسمك على تناول مسحوق الفلفل الأحمر والتماس العناية الطبية إذا واجهت أي أعراض سلبية.