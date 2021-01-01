أول روبوت امام "المحكمة"



روبوت روبوت

يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون



ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه ال روبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة، وفقما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية



واستعانت شركة المحاماة بعدد من زبائن ال روبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية

قد يعجبك أيضا...

من جانبه، علّق المدير التنفيذي للشركة التي طورت الروبوت، جوشوا براودر، قائلا إن كل تلك الادعاءات ليست صحيحة، وإن المحامي قادر على حضور الجلسات وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة.يشار إلى أن المحامي ال روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات، وتم تدريبه على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة