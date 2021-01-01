أول روبوت امام "المحكمة"

يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون
ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه ال روبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة، وفقما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
واستعانت شركة المحاماة بعدد من زبائن ال روبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية
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