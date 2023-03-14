ارتفاع في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2000 جنيه

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صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 مارس، وصعد الجرام 30 جنيها بمنتصف التعاملات، بعد ارتفاعه 30 جنيها على مدار التعاملات الصباحية، ليسجل ارتفاعا بإجمالي 60 جنيها، في ظل صعود الأوقية ببورصة الذهب العالمية، إلى مستوى قياسي لتسجل 1965 دولار.

ونستعرض في السطورالتالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب بمصر، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2286 جنيهًا.

عيار 21

سجل عيار 21 سعر 2000 جنيه.

عيار 18
سجل عيار 18 نحو 1714 جنيهًا.

عيار 14

وسجل عيار 14 نحو 1337 جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 16000 جنيه.

سعر الأوقية

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1965 دولار.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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