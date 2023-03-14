ارتفاع في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2000 جنيه



أسعار الذهب أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 مارس، وصعد الجرام 30 جنيها بمنتصف التعاملات، بعد ارتفاعه 30 جنيها على مدار التعاملات الصباحية، ليسجل ارتفاعا بإجمالي 60 جنيها، في ظل صعود الأوقية ببورصة الذهب العالمية، إلى مستوى قياسي لتسجل 1965 دولار.



ونستعرض في السطورالتالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب بمصر، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2286 جنيهًا.عيار 21سجل عيار 21 سعر 2000 جنيه.عيار 18سجل عيار 18 نحو 1714 جنيهًا.عيار 14وسجل عيار 14 نحو 1337 جنيهًا.الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 16000 جنيه.سعر الأوقيةوبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1965 دولار.