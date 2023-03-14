ارتفاع في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2000 جنيه

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 مارس، وصعد الجرام 30 جنيها بمنتصف التعاملات، بعد ارتفاعه 30 جنيها على مدار التعاملات الصباحية، ليسجل ارتفاعا بإجمالي 60 جنيها، في ظل صعود الأوقية ببورصة الذهب العالمية، إلى مستوى قياسي لتسجل 1965 دولار.
ونستعرض في السطورالتالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب بمصر، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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