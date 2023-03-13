التعبئة و الاحصاء : 16 مليون دولار تحويلات المصريين في الدنمارك خلال العام المالي 2021 / 2022

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ذكر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الاستثمارات الدنمركية في مصر 20.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 125.6%.



كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 16 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 10.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 53.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 876 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 749 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%.



وفي ذات السياق ذكر التقرير انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك لتصل إلى 292.2 مليون دولار خلال 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 321.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 9%.