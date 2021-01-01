عادات تسبب زيادة الوزن في رمضان لطفلك

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تتغير كثير من العادات الغذائية في رمضان فالصيام له فوائد صحية عديدة الا أن اتباع الطفل ل عادات غذائية خاطئة أثناء الافطار وعدم التأكد من تناول وجبة متوازنة أثناء السحور يمكن أن يؤدى إلى اصابة طفلك بالسمنة



اقترب شهر رمضان وهناك بعض العادات الغذائية التي قد تضر بصحة الجسم، وتسبب العديد من الآثار غير الصحية وأهمها التسبب في إصابة الطفل بالسمنة.



وفقاً لموقع هيلث تعد السمنة عند الأطفال هي مشكلة صحية معقدة يمكن أن تنتج عن مجموعة من العوامل، ويمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل. بمرور الوقت قد تؤثر هذه المشكلات الصحية المزمنة على نمو الطفل .

يمكن أن يساعد التدخل في الوقت المناسب واتباع عادات ونمط حياة صحيين على إنقاص الوزن الزائد للطفل وتحسين صحته العامة.

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أبرز العادات الغذائية غير الصحية للطفل في شهر رمضان1.الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطارتناول الطفل للأطعمة المقلية والدهنية يزيد وزن الطفليتناول الأطفال كميات كبيرة من الدهون والأطعمة المقلية والدهنية، وكذلك المشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين، خلال شهر رمضان مما يؤدي إلى زيادة الوزن.لذا يجب أن يبتعد الطفل عن الأطعمة المقلية والدسمة، والبدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها مثل التمر فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص، مما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة .2. تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرةتحتوي الحلويات على نسبة كبيرة من السكر والدقيق الأبيض، وكلاهما يسبب زيادة معدل السكر بالدم، وزيادة السعرات الحرارية، لذا فإن تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم ويزيد من السمنة والكوليسترول للطفل، لذلك يجب الانتظار قليلاً قبل تناول الحلويات بعد الإفطار والاكتفاء بقطعة صغيرة، فقد يؤدي تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة إلى سوء امتصاص الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الموجودة في وجبة الإفطار.3. الخمول والإفراط في النوميؤدي النوم لفترات طويلة إلى زيادة الوزن، ويرجع سبب الخمول والإفراط في النوم لعدة أسباب، وتشمل الإفراط في تناول الطعام خلال الإفطار أو السحور والجفاف وتناول الأطعمة غير الصحية واضطرابات النوم لأن مع تغير نظام النوم في رمضان، يميل معظم الأطفال لتغيير نظام نومهم والسهر لوقت السحور أو النوم لفترة ثم الاستيقاظ، ويتسبب تغيير نظام اليوم والنوم لفترات قصيرة في الشعور بالتعب والخمول والرغبة المستمرة في النوم على مدار اليوم.يهمل بعض الأطفال ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني في رمضان، ويعد أفضل وقت للرياضة هو قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.4. عدم تناول الفاكهةتعتبر الفاكهة مصدراً ممتازاً للفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة وإنقاص الوزن، لذلك فمن المهم الحرص على تناول الطفل للفاكهة خلال شهر رمضان وخاصة التفاح والموز؛ لأنها ثمار منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة المختلفة التي يمكن أن تساعد الطفل على عدم الشعور بالجفاف.تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار وسلطة الطماطم والفواكه الغنية بالعصارة مثل البطيخ والبرتقال والكيوي والمزيد في وجبة السحور يمكن أن تحافظ على رطوبة الطفل طوال اليوم وعدم الإفراط في تناول طعام الإفطار.5. عدم تناول المياه بين الإفطار والسحوريجب على الطفل تناول ما لا يقل عن لترين من الماء لتجديد خلايا الجسم ولتحضيره جيداً لصيام اليوم التالي. كما يساعد تناول المياه في تجنب المخاطر الصحية مثل الصداع والجفاف وانخفاض مستويات السكر في الدم والدوخة والإرهاق، ويوفر للطفل طاقة كافية لتستمر طوال فترة الصيام وتقليل الشعور بالجوع، وبالتالي تمنع الطفل من الإفراط في الأكل والوقاية من السمنة.6. تناول الأكل بسرعة كبيرةتناول الأكل بسرعة كبيرة يصيب الطفل بالسمنةسواء كان الطفل يتناول طعام وجبة الإفطار أو وجبة السحور، فلا يتم منح العقل الوقت الكافي لمواكبة المعدة، وقد لا ترسل الدماغ إشارات الشبع إلا بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة.لذا تم ربط تناول الأكل بسرعة بزيادة الوزن، فعندما يتم تناول الطعام بسرعة يحصل الطفل على كميات كبيرة من السعرات الحرارية قبل بدء الدماغ بإرسال إشارات الشبع، وقد ينتهي الأمر بتناول الطعام أكثر مما يحتاج الطفل .