تكشف ناسا عن روبوت عسكري يشبه الأفعى لحرب الأنفاق

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كشفت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، عن روبوت ذاتي الحركة يشبه الثعبان لدعم حرب الأنفاق.

وقد تم تصميم الروبوت المسمى EELS لاستكشاف التضاريس القاسية التي لا يمكن الوصول إليها بواسطة المنصات المتعقبة أو ذات العجلات.

ووفقًا للمحقق الرئيسي في EELS، ماساهيرو أونو، يمكن للروبوت أن يجتاز الماء والرمل والصخور والجليد، وقال: "إن الجيش يمكن أن يجد EELS مفيدًا لأنك "لا تعرف أبدًا ما هي البيئات أو أي نوع من التنقل هو الأمثل."

وبمجرد دخول الروبوت الخدمة، يمكن استخدام المنصة لدعم مهام المراقبة والاستطلاع ، خاصة في التضاريس الديناميكية المغلقة.

ويتألف الروبوت EELS من عدة مقاطع متطابقة مرتبطة لإنشاء ثعبان جانبي متحرك، وهي مدفوعة بآليات الدفع ومدعومة بروابط اتصال لتقديم أداء محسن.

وكان قد تم عرض هذه التكنولوجيا خلال مؤتمر في ولاية ماريلاند، حيث انزلقت عبر الأنفاق المليئة بالجليد ودخلت المحيط.

وتخطط ناسا لإخضاع روبوت EELS لاختبارات معملية وميدانية أكثر شمولاً لتشمل الكهوف والأنفاق المستخدمة في حرب الأنفاق.