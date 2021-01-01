روبوت يمارس كرة القدم في تطور تكنولوجي مذهل.. والخبراء: «أفضل من ميسي»

من المقرر أن يشارك روبوت يلعب كرة القدم في بطولة دولية في وقت لاحق من هذا العام - ويقول الخبراء "إنها" أفضل من ليونيل ميسي .
يمكن للروبوت الذي يبلغ طوله 4 أقدام و 8 بوصات ، المسمى Artemis ، المشي والقفز ، وهو من بين الروبوتات الثلاثة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي لديها القدرة على الجري.
يشير باحثون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (UCLA) إلى أرتميس "روبوت يفوق ميسي في كرة القدم".
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