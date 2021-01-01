تتخلى شركة فيرجن أوربت للأقمار الصناعية عن موظفيها

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقوم شركة فيرجن أوربت Virgin Orbit، بإيقاف جميع العمليات، مؤقتًا، اعتبارًا من، اليوم، حيث تحاول الشركة التي تعاني من أزمة مالية، دعم مواردها المالية في أعقاب محاولة الإطلاق الفاشلة الكارثية من Cornwall قبل شهرين، ومنح إجازة لجميع الموظفين تقريبًا بينما تبحث شركة الصواريخ التابعة لريتشارد برانسون عن شريان حياة للتمويل.

أخبر دان هارت، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit، الموظفين أن منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر، ليس من الواضح في هذه المرحلة إلى متى ستستمر الإجازة.

وانخفضت أسهم Virgin Orbit بنسبة 18.8 في المائة إلى 82 سنتًا، وانخفض السهم المدرج في بورصة ناسداك الأمريكية بنسبة 44 في المائة هذا العام.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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