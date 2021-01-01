رجل أسترالي يدخل موسوعة جينس بـ8008 تمرين سحب..في 24 ساعة..

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يمكن القول إن تمارين السحب يمكن وصفها بأنها واحدة من أصعب تمارين وزن الجسم، ويتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من القوة لأداء التمرين الذي ينشط أيضًا العديد من عضلات الجسم، لذلك عندما يقوم شخص ما بـ8008 عمليات سحب في غضون 24 ساعة لتسجيل رقم قياسي عالمي، يبدو الأمر غير معقول إلى حد ما.



ولكن سجل جاكسون ايطاليانو المهووس باللياقة البدنية موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال القيام بأقصى عدد من عمليات السحب (8008) من قبل رجل في 24 ساعة لجمع الأموال لجمعية خيرية تساعد 400000 شخص يعانون من الخرف.



وبحسب ما ذكره موقع news.abplive، كان الرقم القياسي السابق لأقصى عدد من عمليات السحب 7715.

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ناشد إيطاليانو على صفحة جمع التبرعات الخاصة به: "أهدف إلى جمع دولار واحد مقابل كل عملية سحب أتمكن من القيام بها، ولكني أحتاج إلى مساعدتك! يرجى تقديم تبرع لدعم جهودي ومساعدتي في الوصول إلى هدفي المتمثل في التغلب على الخرف، وستدعم جميع الأموال التي يتم جمعها عمل Dementia Australia لتقديم خدمات الدعم الحيوية للأشخاص الذين يعانون من الخرف وأسرهم ومقدمي الرعاية. وتشمل هذه الخدمات الاستشارة ومجموعات الدعم والتعليم والتدريب".ووفقًا لموقع جينيس للأرقام القياسية، كان على إيطاليانو من أجل تحقيق هذا الإنجاز التغلب على الإصابات والإجهاد العقلي وانحلال الربيدات، وهي حالة طبية خطيرة تحدث عندما تطلق الأنسجة العضلية التالفة البروتينات والشوارد في الدم.وأثناء التقدم بطلب للحصول على السجل، قال إيطاليانو إنه قرر مواجهة التحدي لأنه كان يعلم أنه جيد في عمليات السحب.وأضاف: "قررت تحطيم الرقم القياسي العالمي لمعظم عمليات السحب في 24 ساعة لأن عمليات السحب هي شيء أجيده وأعتقد أنه إذا كنت جيدًا في شيء ما، فعليك أن تأخذها إلى أقصى حد ممكن".